«Днепр» всухую обыграл «Ледяных Волков» в последнем матче регулярного чемпионата

Игра в Киеве завершилась со счетом 0:6.

В Киеве встречей между «Ледяными Волками» и «Днепром» стартовал заключительный, 40-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч.

Матч завершился со счетом 0:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Херсонская команда начала матч с места в карьер, забросив быструю шайбу в ворота Андрея Хапкова – на первой же минуте встречи отличился Денис Матусевич. Однако дальше, по ходу периода киевляне стали аккуратнее играть в обороне и не позволили команде Дмитрия Пидгурского ещё раз отличиться в своих воротах.

Увеличить счёт на табло херсонцы смогли только во второй двадцатиминутке, которая стала самым результативным отрезком встречи. «Днепр» несколько раз сумел воспользоваться ошибками киевского оппонента и ещё четырежды отличился в воротах будущего четвертьфинального противника. Голы забросили Руслан Ромашенко, Кирилл Бондаренко и дважды Никита Макарицкий, установив счёт на табло 5:0 в свою пользу.

Третья двадцатиминутка прошла более спокойно в плане заброшенных шайб, однако с обилием драк и потасовок, которые подтвердили статус «генеральной репетиции перед плей-офф».

Только под конец встречи шайбу в ворота своей бывшей команды забросил форвард «Днепра» Алексей Черемнов, установив окончательный счёт 0:6.

Отметим, что эти две команды и составят первую пару четвертьфинала плей-офф, который стартует в Киеве 2 марта в 14:30.

«Ледяные Волки» - «Днепр» 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Шайбы: 0:1 Матусевич (Дунаев, Макарицкий), 00:59. 0:2 Ромащенко (Пугачев, Бондаренко, - больш.), 22:34. 0:3Бондаренко (меньш.), 34:26. 0:4 Макарицкий (Декало, Золотухин - больш.), 36:53. 0:5 Макарицкий (Золотухин, Белоусов - больш.), 39:05. 0:6 Черемнов (Зык, Сирченко), 58:19.