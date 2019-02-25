Сборная Украины по баскетболу уступила 1 очко Словении в овертайме последней игры отбора ЧМ-2019

22:15, 25 февраля 2019
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Словения - Украина - 85:84 / fbu.ua

В Любляне завершился последний матч квалификации чемпионата мира по баскетболу-2019 с участием сборной Украины. Украинская сборная проиграла Словении в овертайме - 84:85.

Об этом сообщает официальный сайт турнира. 

Украинцы потеряли шансы на выход в финальную часть мирового первенства накануне, в матче с Черногорией, поэтому в Любляне подопечные Евгения Мурзина играли за честь своей страны и попытались завершить отборочный цикл на позитивной ноте.

Словенская команда, которая занимала последнее место в группе, шансы на поездку в Китай потеряла еще раньше. Наши соперники попытались взять реванш за декабрьское поражение в Запорожье, и им это удалось.

Основное время игры завершилось вничью благодаря точному трехочковому броску игрока словенской сборной на последней секунде. В овертайме с преимуществом в одно очко победа досталась хозяевам. 

Чемпионат мира-2019, квалификация 

Группа I

Словения – Украина – 85:84 (17:20, 13:19, 18:17, 28:18, 9:8)

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Теги: #збірна України з баскетболу#ЧС-2019 з баскетболу кваліфікація