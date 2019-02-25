Сборная Украины по баскетболу уступила 1 очко Словении в овертайме последней игры отбора ЧМ-2019

Украинцы вели в счете большую часть времени, но в результате уступили в дополнительное время действующим чемпионам Европы.

В Любляне завершился последний матч квалификации чемпионата мира по баскетболу-2019 с участием сборной Украины. Украинская сборная проиграла Словении в овертайме - 84:85.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы потеряли шансы на выход в финальную часть мирового первенства накануне, в матче с Черногорией, поэтому в Любляне подопечные Евгения Мурзина играли за честь своей страны и попытались завершить отборочный цикл на позитивной ноте.

Словенская команда, которая занимала последнее место в группе, шансы на поездку в Китай потеряла еще раньше. Наши соперники попытались взять реванш за декабрьское поражение в Запорожье, и им это удалось.

Основное время игры завершилось вничью благодаря точному трехочковому броску игрока словенской сборной на последней секунде. В овертайме с преимуществом в одно очко победа досталась хозяевам.

Чемпионат мира-2019, квалификация

Группа I

Словения – Украина – 85:84 (17:20, 13:19, 18:17, 28:18, 9:8)