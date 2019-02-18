Олимпийский призер по борьбе Беленюк спародировал скандальный номер певицы MARUV с Евровидения-2019 (видео)
18:48, 18 февраля 2019Другое
0 0
Украинский борец вновь продемонстрировал незаурядное чувство юмора.
Жан Беленюк / facebook.com/beleniuk
Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, борец Жан Беленюк на своей странице в Facebook опубликовал забавное видео, в котором он пародирует танцевальный номер украинской певицы MARUV.
Спортсмен подписал ролик следующими словами: «Пока исполнители пытаются пройти отбор на #eurovision2019 мы с Димоном хотим попасть в балет MARUV!!».
MARUV – популярная современная украинская певица, выступления которой сопровождаются достаточно экстравагантными шоу. Также исполнительница MARUV принимает участие в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 и сумела выйти в финал шоу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле