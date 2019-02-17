Сент-Луис обыграл Колорадо и продлил выигрышную серию до девяти встреч в НХЛ

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу блюзменов.

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге Сент-Луис Блюз обыграл Колорадо Эвеланш в матче регулярного чемпионата и продлил победную серию до девяти матчей.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу блюзменов, сообщает официальный сайт лиги..

Владимир Тарасенко забил победный гол и сделал передачу, продлив результативную серию до рекордных в карьере 11 матчей и обеспечив "Сент-Луису" (30-22-5) девятую победу подряд. Серьезный вклад в победу также внес вратарь Джейк Аллен, отразивший все 32 броска и вышедший на лед с первых минут во второй раз за месяц.

За время победной серии "Блюз" переиграли соперника 36-14, в том числе два раза подряд на ноль. В последний раз "Сент-Луис" выигрывал девять раз подряд осенью 2002 года и находится в одной победе от клубного рекорда (январь 2002). "Сент-Луис" занимает третье место Центрального дивизиона, на два балла опережая "Даллас".

"Колорадо" (23-24-11) потерпел девятое поражение в 10 матчах (1-6-3) и имеет на счету четыре победы в последних 23 играх, отставая от зоны плей-офф на три очка. Вратарь Семен Варламов отразил 30 бросков из 32 и был признан третьей звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

16 февраля.

Филадельфия - Детройт 6:5 (в овертайме) (1:1, 2:0, 2:4, 1:0)

Шайбы: 04:34 Гостисбихир - 6 (Патрик, Лотон) - 1:0, 14:07 Нюквист - 15 (Бертуцци, Грин) - 1:1, 22:59 Конечны - 16 (Проворов, Кутюрье - больш) - 2:1, 24:02 Лотон - 8 (Симмондс, Патрик) - 3:1, 40:31 Ворачек - 15 (Линдблом) - 4:1, 41:24 Патрик - 12 (Симмондс, Макдональд) - 5:1, 42:39 Бертуцци - 14 (Ларкин) - 5:2, 43:23 Ванек - 12 - 5:3, 48:36 Мэнта - 13 (Декайзер, Эн) - 5:4, 59:53 Мэнта - 14 (Грин, Кронвалл) - 5:5, в овертайме 01:27 Конечны - 17 (Кутюрье, Гостисбихир) - 6:5

Вратари: Харт - Бернье (Ховард)

Броски: 32 (13+7+10+2) - 38 (11+9+18+0)

Три звезды: Патрик (Ф), Мэнта (Д), Конечны (Ф)

Питтсбург - Калгари 4:5 (1:1, 1:4, 2:0)

Шайбы: 07:06 Мангипэйн - 2 (Килингтон, Райан) - 0:1, 17:41 Гентцель - 28 (Шультц, Бьегстад) - 1:1, 21:39 Фролик - 12 (Ткачак, Андерссон) - 1:2, 23:12 Чарник - 3 (Райан) - 1:3, 26:52 Кросби - 25 (Малкин, Кессел - больш) - 2:3, 36:02 Хамоник - 4 (Монахэн, Линдхольм) - 2:4, 38:31 Беннетт - 11 (Райан, Бэклунд - больш) - 2:5, 45:42 Малкин - 15 (Кросби, Кессел - больш) - 3:5, 54:41 Малкин - 16 (Летанг, Кросби - больш)( - 4:5

Вратари: Мюррей (Десмит) - Смит

Броски: 38 (13+14+11) - 31 (9+15+7)

Три звезды: Фролик (К), Малкин (П), Райан (К)

Колорадо - Сент-Луис 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Шайбы: 44:01 Тарасенко - 25 (О'Райлли, Шенн) - 0:1, 44:58 Сэнфорд - 7 (Сундквист, Марун) - 0:2, 58:24 Швартц - 5 (Тарасенко, Бозак) - 0:3

Вратари: Варламов - Аллен

Броски: 32 (8+11+13) - 33 (14+11+8)

Три звезды: Аллен (СЛ), Тарасенко (СЛ), Варламов (К)

Аризона - Торонто 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 23:19 Гальченюк - 13 (Оэстерле) - 1:0, 25:59 Арчибальд - 7 (Степан, Круз) - 2:0

Вратари: Кэмпер - Андерсен

Броски: 29 (11+8+10) - 22 (4+7+11)

Три звезды: Кэмпер, Арчибальд, Гальченюк - все Аризона

Виннипег - Оттава 3:4 (в овертайме) (2:1, 0:1. 1:1, 0:1)

Шайбы: 01:38 Стоун - 27 (Ткачак, Дюшен - больш) - 0:1, 02:56 Танев - 13 (Лоури - меньш) - 1:1, 05:33 Майерс - 6 (Танев) - 2:1, 33:53 Бальцерс - 2 (Дзингель, Ярош - больш) - 2:2, 40:47 Дюшен - 27 (Райан, Стоун - больш) - 2:3, 54:01 Майерс - 7 (Рослович, Литтл) - 3:3, в овертайме 03:44 Дзингель - 22 (Тирни, Ярош) - 3:4

Вратари: Броссуа - Нилссон

Броски: 26 (8+8+9+1) - 41 (13+14+10+4)

Три звезды: Дюшен (О), Майерс (В), Стоун (О)

Тампа-Бэй - Монреаль 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 42:16 Кучеров - 27 (Стэмкос, Палат - больш) - 1:0, 43:41 Горд - 16 (Поинт, Кучеров) - 2:0, 56:46 Джонсон - 21 (Стэмкос, Палат) - 3:0

Вратари: Василевский - Прайс

Броски: 37 (8+12+17) - 20 (7+9+4)

Три звезды: Василевский, Кучеров, Горд - все Тампа-Бэй

Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Шайбы: 23:02 Пулок - 6 (Тэйвз, Бэйли - больш) - 1:0, 33:30 Филппула - 12 (Лэдди, Бойчак) - 2:0, 39:57 Ньюджент-Хопкинс - 18 (Расселл, Ридер) - 2:1, 45:09 Барзал - 17 (Тэйвз, Бэйли) - 3:1, 50:20 Драйзайтль - 35 (Макдэвид, Клефбом - больш) - 3:2, 57:44 Ли - 19 (Комаров) - 4:2, 58:16 Нельсон - 18 - 5:2

Вратари: Ленер - Коскинен

Броски: 24 (10+7+7) - 36 (13+10+13)

Три звезды: Ли, Филппула, Тэйвз - все Нью-Йорк

Каролина - Даллас 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 05:09 Уильямс - 15 (Ахо, Нидеррайтер) - 1:0, 08:31 Макгинн - 7 (Фальк) - 2:0, 56:08 Ферланд - 16 (Свечников, Уоллмарк - больш) - 3:0

Вратари: Мразек - Худобин

Броски: 27 (8+4+15) - 33 (15+11+7)

Три звезды: Мразек, Макгинн, Уильямс - все Каролина

Чикаго - Коламбус 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Шайбы: 12:36 Дюбуа - 22 (Савар) - 0:1, 16:14 Кэйн - 35 (Дебринкат, Строум - больш) - 1:1, 16:31 Панарин - 23 (Бьоркстанд, Дюбуа) - 1:2, 19:22 Аткинсон - 32 (Панарин, Мюррей) - 1:3, 39:26 Тэйвз - 27 (Густафссон, Кэйн) - 2:3, 40:12 Панарин - 24 (Джонс, Мюррей) - 2:4, 55:16 Андерсон - 20 (Мюррей) - 2:5

Вратари: Уорд - Бобровский

Броски: 41 (15+20+6) - 30 (13+9+8)

Три звезды: Панарин, Бобровский, Дюбуа - все Коламбус

Вегас - Нэшвилл 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Шайбы: 17:17 Пасиоретти - 17 (Икин, Линдберг) - 1:0, 30:53 Пирри - 10 (Смит, Карлссон - больш) - 2:0, 41:56 Теодор - 9 (Счастны, Тух) - 3:0, 44:17 Фиала - 10 (Экхольм) - 3:1, 53:48 Линдберг - 4 (Тух) - 4:1, 55:17 Пасиоретти - 18 - 5:1

Вратари: Саббен - Сарос

Броски: 50 (17+24+9) - 30 (12+7+11)

Три звезды: Пасиоретти, Линдберг, Саббен - все Вегас

Сан-Хосе - Ванкувер 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 03:45 Майер - 21 (Карлссон, Кэйн - больш) - 1:0, 04:42 Руссель - 7 (Бьега) - 1:1, 31:08 Кутюр - 21 (Павелски, Бернс) - 2:1, 44:31 Бозер - 21 (Петтерссон, Пулио) - 2:2, 53:06 Павелски - 31 (Майер, Кутюр) - 3:2

Вратари: Джонс - Маркстрем

Броски: 26 (11+6+9) - 34 (8+19+7)

Три звезды: Павелски, Майер, Кутюр - все Сан-Хосе

Лос-Анджелес - Бостон 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайбы: 05:31 Дебрюск - 17 (Чехларик, Крейчи) - 0:1, 30:37 Ковальчук - 12 (Копитар, Даути - больш) - 1:1, 36:15 Маршан - 23 (Бержерон) - 1:2, 55:37 Лафалло - 12 (Ладью, Кемпе) - 2:2, 58:57 Макэвой - 3 (Дебрюск, Крейчи) - 2:3, 59:23 Бержерон - 21 - 2:4

Вратари: Кэмпбелл - Раск

Броски: 25 (8+11+6) - 24 (8+9+7)

Три звезды: Макэвой, Раск, Маршан - все Бостон