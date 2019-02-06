Кубок Федерации: Ястремская принесла первое очко сборной Украины, Цуренко разгромно проиграла

Счет в противостоянии пока ничейный.

Совсем недавно завершились оба матча между сборными Украины и Швеции на Кубке Федерации.

Первой на корт вышли Даяна Ястремская и Йоханна Ларссон.

18-летняя уроженка Одессы довольно уверенно разобралась со своей оппоненткой, одолев ее со счетом 6:4, 6:2.

Читайте такжеЯстремская претендует на звание Прорыв месяца по версии WTA

Далее свой поединок сыграли Леся Цуренко и Ребекка Петерсон.

24 ракетка планеты ничего не сумела поделать со шведской соперницей. Полностью провалив первую партию (0:6), Цуренко не сделала ничего и во втором сете (2:6).

Таким образом, победителя этой дуэли решит парная игра между Надеждой Киченок и Мартой Костюк против Мирьям Бьорклунд/Корнелия Листер.