Кубок Федерации: Ястремская принесла первое очко сборной Украины, Цуренко разгромно проиграла
14:54, 06 февраля 2019Другое
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Счет в противостоянии пока ничейный.
Даяна Ястремская уверенно победила / twitter.com/WTA
Совсем недавно завершились оба матча между сборными Украины и Швеции на Кубке Федерации.
Первой на корт вышли Даяна Ястремская и Йоханна Ларссон.
18-летняя уроженка Одессы довольно уверенно разобралась со своей оппоненткой, одолев ее со счетом 6:4, 6:2.
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Далее свой поединок сыграли Леся Цуренко и Ребекка Петерсон.
24 ракетка планеты ничего не сумела поделать со шведской соперницей. Полностью провалив первую партию (0:6), Цуренко не сделала ничего и во втором сете (2:6).
Таким образом, победителя этой дуэли решит парная игра между Надеждой Киченок и Мартой Костюк против Мирьям Бьорклунд/Корнелия Листер.
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