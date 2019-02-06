Украинская призерка чемпионата мира по сноубордингу прокомментировала свой исторический успех

Украинка завоевала свою первую медаль на взрослом уровне.

Аннамари Данча, которая одержала историческую для Украины награду на чемпионатах мира по фристайлу и сноуборду, поделилась своими эмоциями после своего достижения.

Наша сноубордистка выиграла серебряную медаль в параллельном слаломе.

28-летняя спортсменка дебютировала в спорте на молодежном уровне в 2006 году. В 2010 году она выиграла "золото" Чемпионата мира среди юниоров.

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"Я 10 лет участница кубков мира, чемпионатов и трех Олимпийских игр, и наконец-то такой высокий результат. Я благодарна себе в первую очередь за внутреннюю работу над собой, за упорство и настойчивость в тренировках, за веру в себя, за высокий анализ, который провожу в последнее время, развитие которое, видимо, приходит с возрастом", - написала Аннамари в Instagram.

Также она поблагодарила своим родным и тренеру сборной за поддержку и веру в нее.

"Всего не напишу, что сейчас переживаю, мало слов. Главное, что я счастлива, переполнена любовью и добром", - добавила Данча.

Отметим, что Чемпионат мира проходит в США с 1-го до 10-го февраля.