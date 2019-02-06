Украинская призерка чемпионата мира по сноубордингу прокомментировала свой исторический успех
Аннамари Данча, которая одержала историческую для Украины награду на чемпионатах мира по фристайлу и сноуборду, поделилась своими эмоциями после своего достижения.
Наша сноубордистка выиграла серебряную медаль в параллельном слаломе.
28-летняя спортсменка дебютировала в спорте на молодежном уровне в 2006 году. В 2010 году она выиграла "золото" Чемпионата мира среди юниоров.
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"Я 10 лет участница кубков мира, чемпионатов и трех Олимпийских игр, и наконец-то такой высокий результат. Я благодарна себе в первую очередь за внутреннюю работу над собой, за упорство и настойчивость в тренировках, за веру в себя, за высокий анализ, который провожу в последнее время, развитие которое, видимо, приходит с возрастом", - написала Аннамари в Instagram.
Также она поблагодарила своим родным и тренеру сборной за поддержку и веру в нее.
"Всего не напишу, что сейчас переживаю, мало слов. Главное, что я счастлива, переполнена любовью и добром", - добавила Данча.
Отметим, что Чемпионат мира проходит в США с 1-го до 10-го февраля.
Я це зробила, нарешті я повірила по справжньому, що Я можу виграти медаль Чемпіонату світу, і Я це зробила. День видався дуже насичений. Можу розпочати з ранку який у мене вже два дні поспіль починався в 3 години ночі, мабуть через зміну часового поясу, або просто від нетерпіння вже стартувати 🤣🤣 🏂🏂 Три години до підйому я мріяла про медаль Чемпіонату світу, і намріяла собі 🥈😉 В січні з 31 дня я 23 провела на снігу, в тренуваннях чи змаганнях, була можливість і відпочити але я ставила чітку ціль підійти в най кращій формі до цього чемпіонату світу, і я це зробила. Я 10 років учасниця кубків світу, чемпіонатів та трьох Олімпійських ігор, і нарешті такий високий результат. Я вдячна собі в першу чергу за внутрішню роботу над собою, за впертість та наполегливість в тренуваннях, за віру в себе, за високий аналіз який провожу останнім часом, за розвиток який мабуть приходить з віком. Вдячна Богу за те, що чує мої молитви, за удачу яка сьогодні була на маєму боці, за життя яке я проживаю. Вдячна батькам, які завжди вірили в мене і бажали по справжньому і щиро мені всього лише най кращого, за спортивне виховання в стилі в здоровому тілі здоровий дух. Вдячна коханому чоловікові та донечці, які мене просто люблять, які мотивують йти до мети Вдячна сестрі яка завжди поряд, моя надійна подруга у всьому і завжди. Вдячна тренеру збірної команди за порозуміння, розумний підхід, надійність та чесність, за створення для нашої команди і взагалі сноуборду в Україні всіх благ які тільки можливі. Всього не напишу, що зараз переживаю, мало слів. Головне що я щаслива, переповнена любовю та добром 💃🙏🥈♥️🏂🇺🇦🇺🇸🌞 I'm just happy and little bit tiered 🤣🤣☝️👊 #worldchampionship2019 #worldchampmedal #silvermedal #ukrainesnowboarding