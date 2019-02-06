Олимпийский чемпион Абраменко легко квалифицировался в финал чемпионата мира по фристайлу

Украинец пробился туда с первой попытки, показав при этом второй результат.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко пробился в финал чемпионата мира по фристайлу.

Украинец пробился туда с первой попытки, показав при этом второй результат. Об этом сообщает ТСН.

Абраменко выполнил прыжок со сложностью в 4,425 и получил 119,03 балла. Первая ступенька принадлежит швейцарцу Ноэ Роту (4,525, 120,81).

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Отметим, что лучшим достижением Абраменко на мировых первенствах является пятая позиция (в 2009 году, прим.).

Мужской финал состоится 7 февраля. Абраменко заявленный под 11 номером.

Кроме Саши, в финал чемпионата мира по фристайлу вышла и Ольга Полюк.

Показав пятый результат после первого квалификационного прыжка, украинка вошла в число 12 сильнейших. Полюк выполняла прыжок со сложностью в 3,150. После его выполнения, судьи оценили ее выступление в 79,06 баллов.

Интересно, что для 31-летней Полюк это уже седьмые подобные соревнования. Из шести предыдущих попыток она лишь один раз сумела пройти квалификацию (в 2011, 8 место).

Женский финал состоится 7 февраля в 4 утра по Киеву.