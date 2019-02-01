Обнародована расширенная заявка сборной Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2019 по баскетболу
Мужская национальная сборная Украины в феврале проведет два заключительных матча квалификации чемпионата мира-2019.
Команда Евгения Мурзина 22 февраля в киевском Дворце спорта будет противостоять сборной Черногории, а 25 февраля на выезде в Любляне сыграет против Словении, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Тренерский штаб украинской сборной определился с заявкой на решающие поединки отбора на мировое первенство, в которых нашу команду устроит только победный результат:
ЗАЩИТНИКИ
Игорь Бояркин (Черкасские Мавпы), первый тренер Леонид Морозов;
Александр Мишула (Днепр, Украина), первые тренеры Михаил Промисловський, Арина Гребнева;
Денис Лукашов (Енисей, Россия), первый тренер Ирина Наседкина;
Іссуф Санон (Олимпия, Словения), первый тренер Ирина Наседкіна;
Александр Липовый (Промітеас, Греция), первый тренер Людмила Покровенко;
Богдан Близнюк (Бней Гарцлія, Израиль)
ФОРВАРДЫ
Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), первый тренер Федоренко Анатолий;
Александр Беликов (Одесса, Украина), первый тренер Владимир Машыр;
Павел Крутоус ("Киев-Баскет, Украина), первый тренер Богдан Федоренко;
Максим Пустозвонов (Одесса, Украина), первый тренер Юрий Дятловский;
Вячеслав Бобров (Гипускоа, Испания), первые тренеры Бордейчук Сергей, Ивлева Александра;
Сергей Павлов (Химик, Украина), первый тренер Ивлева Александра Петровна;
Владимир Герун (Бреоган, Испания), первые тренеры Михаил Лисоволенко/Арина Гребнева;
ЦЕНТРОВЫЕ
Вячеслав Кравцов (Фуэнлабрада, Испания), первый тренер Сергей Комаров
Артем Пустовой (Барселона, Испания), первый тренер Валерий Зарецкий.
"Приглашаем поддержать национальную сборную Украины в домашнем матче против Черногории, который 22 февраля примет киевский Дворец спорта", - говорится в сообщении ФБУ.
Купить билет на матч можно по этой ссылке.