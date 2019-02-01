Обнародована расширенная заявка сборной Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2019 по баскетболу

В составе команды 15 игроков.

Мужская национальная сборная Украины в феврале проведет два заключительных матча квалификации чемпионата мира-2019.

Команда Евгения Мурзина 22 февраля в киевском Дворце спорта будет противостоять сборной Черногории, а 25 февраля на выезде в Любляне сыграет против Словении, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Тренерский штаб украинской сборной определился с заявкой на решающие поединки отбора на мировое первенство, в которых нашу команду устроит только победный результат:

ЗАЩИТНИКИ

Игорь Бояркин (Черкасские Мавпы), первый тренер Леонид Морозов;

Александр Мишула (Днепр, Украина), первые тренеры Михаил Промисловський, Арина Гребнева;

Денис Лукашов (Енисей, Россия), первый тренер Ирина Наседкина;

Іссуф Санон (Олимпия, Словения), первый тренер Ирина Наседкіна;

Александр Липовый (Промітеас, Греция), первый тренер Людмила Покровенко;

Богдан Близнюк (Бней Гарцлія, Израиль)

ФОРВАРДЫ

Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), первый тренер Федоренко Анатолий;

Александр Беликов (Одесса, Украина), первый тренер Владимир Машыр;

Павел Крутоус ("Киев-Баскет, Украина), первый тренер Богдан Федоренко;

Максим Пустозвонов (Одесса, Украина), первый тренер Юрий Дятловский;

Вячеслав Бобров (Гипускоа, Испания), первые тренеры Бордейчук Сергей, Ивлева Александра;

Сергей Павлов (Химик, Украина), первый тренер Ивлева Александра Петровна;

Владимир Герун (Бреоган, Испания), первые тренеры Михаил Лисоволенко/Арина Гребнева;

ЦЕНТРОВЫЕ

Вячеслав Кравцов (Фуэнлабрада, Испания), первый тренер Сергей Комаров

Артем Пустовой (Барселона, Испания), первый тренер Валерий Зарецкий.

"Приглашаем поддержать национальную сборную Украины в домашнем матче против Черногории, который 22 февраля примет киевский Дворец спорта", - говорится в сообщении ФБУ.

Купить билет на матч можно по этой ссылке.