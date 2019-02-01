Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Абраменко выступит на ЧМ-2019 по фристайлу

Обладатель первого украинского золота среди мужчин на Белых Олимпиадах попытается завоевать титул чемпиона мира.

1 февраля стартует чемпионат мира-2019 по фристайлу и сноубордингу который будет проводиться в США, в трех разных местах в штате Юта.

Тренерский штаб сборной Украины по фристайлу обнародовал состав национальной команды на главный старт постоолимпийского сезона, сообщает Федерация лыжного спорта Украины.

В состав команды вошли:

Фристайл - Александр Абраменко (акробатика), Ольга Полюк (акробатки), Орест Коваленко (слоупстайл), Екатерина Коцар (слоупстайл), Олег Масыра (могул), Виктория Приймак (могул)

Сноубординг - Аннамари Данча, Александра Малеваная (обе — гигантский паралельным слалом и паралельный слалом), Александр Белинский, Роман Александровский, Евгений Гулий (все — ГПС и ПС).

Финальный турнир в мужской акробатике, где будет выступать Александ Абраменко, состоится 7 февраля в 04.00 утра по киевскому времени.

Всего на чемпионате мира будет разыграно 30 комплектов наград. По сравнению с предыдущими соревнованиями добавлены соревнования по биг эиру (фристайл) и командная акробатика (фристайл).

В нынешнем сезоне уже состоялся один этап Кубка мира - 19 января в Лейк Плэсиде (США), где Абраменко занял итоговое 5-е место с результатом 112,67 балла. Победителем этапа стал Максим Буров из России. Призерами - Ван Синьди (Китай), Станислав Никитин , а 4-е место у Ильи Бурова (оба - Россия).