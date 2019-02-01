Велосипедистка Елена Старикова признана лучшей спортсменкой января в Украине
Подводя итоги первого месяца 2019 года Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила как самое весомое спортивное достижение января в олимпийских номерах программы - получение украинской спортсменкой Еленой Стариковой Кубка мира по велотреку по итогам сезона-2018/2019.
Также Старикова в дуэте с Любовью Басовой заняла второе место в общем зачете командного спринта.
Это стало возможным в том числе и благодаря двум медальным выступлениям Стариковой на этапах Кубка мира в Новой Зеландии и Гонконге, где украинка заняла 2 место в индивидуальном и командном спринте соответствующей.
Отметим, что для Стариковой это первое высокое признание Национального олимпийского комитета.
Лучшим тренером месяца Экспертная комиссия НОК назвала личного наставника 22-летней велосипедистки - Евгения Болибруха.