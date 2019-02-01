Лейкерс без украинца Михайлюка обыграл Клипперс в "дерби Лос-Анджелеса" в НБА

Матч завершился со счетом 123:120.

В ночь на пятницу в Национальной баскебольной ассоциации центральной игрой дня стало противостояние двух команд из Лос-Анджелеса, в котором "Лейкерс" без помощи украинца Святослава Михайлюка обыграла "Клипперс".

Игра завершилась со счетом 123:120, сообщает официальный сайт лиги.

Команды по очереди обменивались победами в четвертях - с незначительным преимуществом - до конца основного времени - 32:26, 22:27, 33:22 и 25:37 - 112:112.

В дополнительное время Фортуна улібнулась "озерникам" - 11:8 и 123:120 в общем счете.

ЛеБрон Джеймс набрал в этом матче 24 очка и стал лучшим бомбардиром в составе Лейкерс. У Клипперс таким же показателем в графе "набранные очки" отличился Лоу Вильямс.

Святослав Михайлюк не выходил на площадку по решению тренерского штаба.

НБА. Регулярный чемпионат.

31 января.

«ЛА Клипперс» - «ЛА Лейкерс» - 120:123 ОТ (26:32, 27:22, 22:33, 37:25, 8:11)

«ЛА Клипперс»: Л. Уильямс - 24, Беверли - 17, Харрелл - 15, Харрис - 15, Брэдли - 13, Марьянович - 11, Гилджис-Александер - 10, Робинсон - 7, Скотт - 6, Гортат - 2.

«ЛА Лейкерс»: Джеймс - 24, Стивенсон - 20, Ингрэм - 19, Рондо - 14, Макги - 11, Кузма - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Зубац - 7, Чендлер - 4, Бизли - 4, Харт - 2.

«Голден Стэйт» - «Филадельфия» - 104:113 (35:30, 25:23, 26:42, 18:18)

«Голден Стэйт»: Карри - 41, Дюрант - 25, Луни - 14, Маккинни - 11, Казинс - 7, Грин - 4, Ливингстон - 2.

«Филадельфия»: Эмбиид - 26, Симмонс - 26, Редик - 15, Шамет - 10, Чендлер - 8, Болден - 8, Батлер - 7, Мускала - 5, Брюэр - 4, Макконнел - 4.

«Торонто» - «Милуоки» - 92:105 (25:22, 22:34, 29:31, 16:18)

«Торонто»: Сиакам - 28, Леонард - 16, Ибака - 12, Лоури - 10, Ванвлит - 10, Пауэлл - 10, Райт - 4, Маккоу - 2.

«Милуоки»: Адетокунбо - 19, Миддлтон - 18, Уилсон - 16, Бледсо - 14, Лопес - 11, Брогдон - 11, Хилл - 10, Снелл - 6.

«Детройт» - «Даллас» - 93:89 (19:21, 26:28, 18:21, 30:19)

«Детройт»: Гриффин - 24, Драммонд - 24, Джексон - 17, Галлоуэй - 11, Робинсон - 4, Баллок - 4, Пачулия - 4, Кальдерон - 3, Кеннард - 2.

«Даллас»: Барнс - 27, Харрис - 15, Пауэлл - 10, Брансон - 9, Новицки - 7, Брокхофф - 7, Финни-Смит - 6, Клебер - 4, Межри - 4.

«Орландо» - «Индиана» 107:100 (24:19, 27:29, 18:25, 38:27)

«Орландо»: Росс - 30, Огастин - 20, Вучевич - 17, Айзек - 13, Гордон - 10, Фурнье - 7, Ивунду - 7, Бамба - 3.

«Индиана»: Тёрнер - 27, Богданович - 21, Коллисон - 16, Янг - 16, Макдермотт - 5, Самнер - 4, Джозеф - 4, Сабонис - 4, Лиф - 3.

«Сан-Антонио» - «Бруклин» - 117:114 (29:25, 23:26, 33:38, 32:25)

«Сан-Антонио»: Уайт - 26, Олдридж - 20, Миллз - 17, Дерозан - 15, Гэй - 15, Форбс - 11, Белинелли - 8, Дав. Бертанс - 3, Пау Газоль - 2.

«Бруклин»: Расселл - 25, Кэрролл - 18, Харрис - 18, Напьер - 15, Аллен - 14, Куруч - 9, Дэвис - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Грэм - 3.