Филадельфия обыграла Бостон в овертайме и продлила победную серию в НХЛ до 6 игр

Матч завершился со счетом 3:2.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге гол Трэвиса Занхайма на третьей минуте овертайма позволил "Филадельфии" (22-23-6) одержать шестую победу подряд и продлить веру в чудо.

Один из аутсайдеров лиги выиграл со счетом 3:2, одержав шестую победу подряд в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт соревнований.

"Флайерз" два раза отыгрывались, отвечая на голы Давида Пастрняка, в том числе на 11-й минуте третьего периода, когда в большинстве отличился Оскар Линдблум. Занхайм в овертайме тоже реализовал лишнего, что позволило гостям завершить встречу со стопроцентной реализацией большинства.

Снова здорово в воротах сыграл Картер Харт, сделавший 23 сэйва и продливший личную победную серию до пяти игр. А защитник Иван Проворов провел на льду 30 минут и 20 секунд, установив личный рекорд в НХЛ. Россиянин стал первым игроком "Флайерз" с 18 марта 2015 года (Майкл дель Зотто), проведшим на льду более 30 минут.

"Мне не хватит слов, чтобы описать игру ребят. Пожалуй, сегодня в нашем исполнении был лучший матч", - сказал тренер "Флайерз" Скотт Гордон.

"Бостон" (27-17-7) потерпел третье поражение подряд и пятое в последних шести матчах. Пастрняк достиг рубежа в 30 шайб, а вратарь Туукка Раск, вернувшийся в состав после сотрясения мозга, сделал 38 сэйвов. В пяти последних поражениях "Брюинз" смогли забить только 12 голов, но тренер Брюс Кэссиди по итогам встречи в четверг был в первую очередь недоволен игрой команды в обороне.

"Надо это исправить. Ребята должны решить, собираются ли они играть правильно и отдавать все силы, - сказал Кэссиди. - Если бы мы забивали по пять штук за матч, был бы другой разговор. Но сейчас мы находимся несколько в иной позиции".

"Филадельфия" 25 раз уступала после двух периодов и закончила матч победой в такой ситуации всего во второй.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

31 января.

Бостон - Филадельфия 2:3 (в овертайме) (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 03:05 Пастрнак - 29 (Крюг, Маршан - больш) - 1:0, 19:18 Жиру - 15 (Ворачек) - 1:1, 25:11 Пастрнак - 30 (Бержерон, Хара) - 2:1, 50:36 Линдблом - 7 (Ворачек, Санхэйм - больш) - 2:2, в овертайме 02:56 Санхэйм - 5 (Кутюрье, Конечны - больш) - 2:3

Вратари: Раск - Харт

Броски: 25 (10+7+8+0) - 41 (8+17+11+5)

Три звезды: Санхэйм (Ф), Пастрнак (Б), Раск (Б)

Нью-Джерси - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 05:10 Хишер - 14 (больш) - 1:0, 16:18 Йоханссон - 8 (Бойл, Северсон - больш) - 2:0, 19:58 Зибанеджад - 18 (Хэйес - больш) - 2:1, 36:36 Зибанеджад - 19 (Зуккарелло, Хэйес - больш) - 2:2, 44:43 Крайдер - 23 (Зуккарелло, Зибанеджад) - 2:3, 45:36 Яковлев - 2 (Йоханссон, Хишер) - 3:3, 54:24 Зибанеджад - 20 (Зуккарелло, Бучневич) - 3:4

Вратари: Кинкейд - Лундквист

Броски: 22 (8+5+9) - 25 (6+12+7)

Три звезды: Зибанеджад (НЙ), Зуккарелло (НЙ), Хишер (НД)

Виннипег - Коламбус 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Шайбы: 04:34 Шайфли - 26 (Уилер, Морроу) - 1:0, 08:52 Панарин - 20 (Мюррей, Джонс) - 1:1, 13:30 Андерсон - 16 (Панарин, Джонс - больш) - 1:2, 33:21 Эпплтон - 3 (Копп, Лемье) - 2:2, 34:18 Бьоркстранд - 8 (Веннберг, Фолиньо) - 2:3, 48:47 Рослович - 4 (Майерс, Троуба - больш) - 3:3, 58:46 Коннор - 22 (Литтл, Троуба) - 4:3

Вратари: Хеллебайк - Бобровский

Броски: 26 (8+9+9) - 31 (11+12+8)

Три звезды: Уилер (В), Панарин (К), Троуба (В)