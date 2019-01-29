Началась продажа билетов на ключевой матч отбора на чемпионат мира-2019 по баскетболу Украина - Черногория

Сборные Украины и Черногории - прямые конкуренты за последнюю, третью путевку на мундиаль из отборочной группы.

В продажу поступили билеты на заключительный домашний матч мужской национальной сборной Украины по баскетболу в квалификации чемпионата мира 2019 года.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Команда Евгения Мурзина сыграет 22 февраля в столичном Дворце спорта против Черногории.

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Напомним, сейчас украинцы занимают 5-е место в группе, имея 5 побед и 5 поражений. В финальный турнир чемпионата мира выходят три первые сборные из группы. Испания и Турция уже гарантировали себе участие в мировом форуме. На третью путевку претендуют Черногория, Латвия и Украина.

Нашей команде обязательно нужно побеждать 22 февраля в Киеве Черногорию и 25 февраля на выезде немотивированную Словению. При этом черногорцев нужно побеждать с разницей в 7 очков и более, а также надеяться на поражение Латвии дома против Испании и на выезде против Черногории.

Матч Украина – Черногория состоится 22 февраля в 19:00 в киевском Дворце спорта. Стоимость билетов - от 50 до 600 грн. Билеты можно приобрести по этой ссылке.

18-й по счету чемпионат мира по баскетболу среди мужских сборных пройдет с 31 августа по 15 сентября 2019 года в КНР.