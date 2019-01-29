Агент Свитолиной: федерация тенниса Украины пытается отвлечь внимание от своей некомпетентности

Директор спортивного агентства Top Five Management Стефан Гуров ответил на обвинения ФТУ в том, что Свитолина и Ястремская отказались от участия в матчах сборной Украины.

Директор спортивного агентства Top Five Management Стефан Гуров, являющийся агентом Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, ответил на обвинения Федерации тенниса Украины в том, что обе украинки отказались от участие в матче сборной Украины из-за завышенных финансовых требований.

Агент теннисисток сделал заявление через страницу своей организации в Facebook, в котором обвиняет представителей Федерации в некомпетентности.

«Давайте пройдемся по порядку. ФТУ обвиняет меня в завышенных запросах для Элины Свитолиной? Пусть предъявят свои доказательства. Никто из Федерации не общался со мной, как они могут знать, что и кому я говорил? Единственная с кем я коммуницировал, был человек, которого нам спустили сверху и назвали менеджером сборной - Ольга Савчук. Все, что она мне передала, это что официальная позиция Федерации в том, что она не ведет переговоров с агентами. Тогда о каких требованиях говорит Федерация, если никто из них со мной не общался напрямую?».

«Я вижу всю ситуацию очень просто: представители Федерации тенниса Украины использовали теннисисток, чтобы обвинить меня и мое агентство в своих же проблемах и свести свои личные счеты. Я же отмечу, что, на мой взгляд, здесь сказался явный непрофессионализм руководителей ФТУ, которые по своей глупости упускают золотое поколение женского тенниса и не хотят решать вопросы, которые перед ними стоят. Нет абсолютно никакой коммуникации с руководством Федерации, нет обратной связи с игроками, я не помню, чтобы кто-то от Федерации когда-нибудь присутствовал на матчах Элины. Это нонсенс на таком уровне».

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«Одевается патриотическая маска, под которой маскируется личная некомпетентность и неумение идти на контакт. Тот факт, что ФТУ на своем сайте во всеуслышание обвиняет игроков в непатриотизме… игроков, которые прославляют Украину, на больших мировых аренах — для меня это непонятно и недопустимо. Происходит стравливание игроков и болельщиков, за которым прячется неумение создавать условия для развития тенниса и демонстрация собственной слабости».

«Я хочу еще раз подчеркнуть и заявить, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на руководителях Федерации тенниса Украины, которые не захотели идти на контакт и услышать игроков».

Что касается причин отсутствия Свитолиной и Ястремской на матчах сборной Украины, Гуров заявил следующее:

«У Свитолиной травма, которая не дает возможности сыграть и после консультаций с врачами Элина решила, что не хочет подводить команду. По Даяне Ястремской была договоренность, что она не будет задействована во всех четырех игровых днях, поскольку она еще очень молода и ее здоровье нужно беречь. Но после того, как ФТУ узнала, что Элина не сможет сыграть, они отказались от этой договоренности и заявили, что она будет играть четыре матча и решающую пару, если понадобится», – написал Гуров.

Напомним, о том, что Свитолина и Ястремская не примут участие в ближайших матчах Кубка Федерации, стало известно вчера. Федерация тенниса Украины объяснила их отсутствие завышенными финансовыми требованиями агента Стефана Гурова.

С открытым заявлением выступила и первая ракетка страны Свитолина, которая объяснила свое отсутствие на матчах в сборной недавно полученным повреждением.

Таким образом, за сборную Украины выступят Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Козлова и Надежда Киченок.

В рамках Кубка Федерации украинкам предстоит встретиться с Эстонией, Болгарией и Швецией в группе B. Матчи группового раунда Кубка Федерации состоятся 6-8 февраля, финальные встречи - 9 февраля.