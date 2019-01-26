Норвежец Бо выиграл гонку преследования в Антхольце, лучший среди украинцев Прима финишировал 26-м

Дмитрий Пидручный закончил гонку на 32-м месте.

В итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Победу одержал норвежец Йоханнес Бо, Антонин Гийонн из Франции уступил ему почти 35 секунд. Француз Кентен Фильон-Майе замкнул тройку призеров.

Украину представили Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Оба попали в очковую зону. Прима, который стартовал с 11-й позиции, допустил 5 промахов на стрельбе стоя и потерял 15 позиций и финишировал на 26-м месте. Пидручный, стартовавший 19-м, допускал промахи на каждом из четырех рубежей и в результате оказался на 32-м месте.

1 (1). Йоханнес Бо (Норвегия) – 31.3,7 минут (1+1+0+1)

2 (3). Антонин Гийонн (Франция) – 34,8 (0+0+1+0)

3 (7). Кентен Фильон-Майе (Франция) – 40,6 (1+0+0+1)...

5 (4). Мартен Фуркад (Франция) – 50,9 (1+0+0+1)...

26 (11). Артем Прима (Украина) – 2.55,5 (0+0+3+2)...

32 (19). Дмитрий Пидручный (Украина) – 3.22,5 (1+1+3+1)