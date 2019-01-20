Украинец Пидручный финишировал предпоследним в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Победу одержал норвежец Йоханнес Бо.

В рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге прошел мужской масс-старт. На последнем круге сразу шесть биатлонистов боролись за победу.

В итоге победу одержал норвежец Йоханнес Бо, вторым – Юлиан Эберхард из Австрии, третий – француз Кентен Фильон-Майе. Мартен Фуркад показал четвертое время.

Украину представлял только Дмитрий Пидручный, он финишировал предпоследним – 29-м, у украинца было три промаха на стрельбе стоя.

1. Йоханнес Бо (Норвегия) (0+0+0+1) 36:43,8

2. Юлиан Эберхард (Австрия) (0+1+0+1) +0,6

3. Кентен Фильон-Майе (Франция) (0+1+0+0) +2,8

...29. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+0+2+1) +2:17,6

Сегодня также состоится женский масс-старт. Однако ни одна из украинок не смогла квалифицироваться в число 30 участниц этой гонки.

Напомним, вчера женская сборная Украины провалила эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, показав худший результат в истории.