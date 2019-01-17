Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Украинка разобралась с 20-летней словачкой Кужмовой.

7-я ракетка планеты Элина Свитолина пробилась в третий круг Australian Open.

В рамках второго раунда соревнований она уверенно обыграла словачку Викторию Кужмову, занимающую 48-ю строчку рейтинга WTA. Поединок закончился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Поединок продолжался 1 час 7 минут. В напряженной первой партии шла равная борьба - теннисистки по очереди брали свои подачи. 20-летняя Кужмова играла в активной атакующей манере. Однако решающим стал последний, 10-й гейм, в котором Свитолина сделала брейк - 6:4.

Во второй партии острого противостояния не получилось: Свитолина довольно легко сделала два брейка, а после этого максимально уверенно подала на матч - 6:1.

В третьем раунде украинская теннисистка встретится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай, WTA №42) – Кристина Плишкова (Чехия, WTA №101).