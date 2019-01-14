Цуренко победила россиянку Александрову и первой из украинок вышла во второй круг Australian Open

Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 в пользу Леси Цуренко.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира серии Большого Шлема Australian Open, который в понедельник стартовал в Мельбурне.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка в двух сетях обыграла соперницу из России Екатерину Александрову. Матч продолжался 1 час 31 минуту и закончился со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Цуренко.

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За время игры Леся выполнила 3 эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 7-ми. Россиянка же оформила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и взяла 3 гейма на приеме.

Во втором раунде соревнований украинская теннисистка сыграет против 17-летней американки Аманды Анисимовой.

Отметим, что во второй игровой день, 15 января свои первые матчи в Мельбурне проведут еще три украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.