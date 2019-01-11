Australian Open-2018: вера в Свитолину, форма Цуренко и провал мужского тенниса

Помимо уже привычно высоких ожиданий, возлагающихся на Элину Свитолину, украинские болельщики связывают надежды на победы и с Лесей Цуренко, которая все ближе подбирается к уровню «топ» и уже вошла в число 25 сильнейших игроков мира. На фоне успехов девушек слишком бросается в глаза кризис украинского мужского тенниса: впервые за 10 лет ни один из наших представителей сильного пола не выступит в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

Первый Australian Open был проведен в 1905 году с участием всего 17 теннисистов. При этом турнир является самым молодым из своих сородичей по Большому Шлему - к примеру, Открытый чемпионат США старше на 24 года, а Уимблдон - на 28 лет. Дебютные соревнования прошли в Мельбурне, однако затем турнир менял расположение несколько раз: Сидней, Аделаида, Брисбен, Перт, Новая Зеландия и, наконец, снова Мельбурн. В 1972 году было принято решение проводить турнир в одном и том же городе каждый год, а нынешний формат и название чемпионат получил только в 1969 году.

В таком консервативном виде спорта, как теннис, изменения в правилах или в формуле проведения турниров происходят редко, и все же за считанные дни до начала Открытого чемпионата Австралии-2019 борцы за бо́льшую телевизионную привлекательность тенниса взяли очередной бастион: Australian Open станет первым турниром Большого Шлема, помимо US Open, где в решающей партии во всех разрядах будет играться тай-брейк. В отличие от соревнований в Нью-Йорке, где традиционный тай-брейк проводится при счете 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин, на Australian Open будут играть "супертай-брейк" до 10 очков, а не до 7, как обычно.

Тенденцией к сокращению матчей, опять же в угоду владельцам спортивных телеканалов, станет и введение нового правила Shot Clock, которое уже было опробовано на US Open в 2018-м: суть заключается в том, что подающему игроку дается всего 25 секунд на то, чтобы ввести мяч в игру, а это значительно осложняет жизнь теннисистам, которым требуется больше времени на то, чтобы настроиться на подачу. Недовольны и многие звезды. Яркий пример – испанец Рафаэль Надаль, который превратил подготовку к своей подаче в целый ритуал, состоящий из традиционных действий в четкой последовательности, и эти движения знают наизусть фанаты испанца во всем мире. Тут уж одно из двух: либо легендарному теннисисту придется сокращать свой подготовительный моцион, либо конфликты с судьями неизбежны. А то, что неприкасаемых нет даже среди звезд первой величины, доказала история Серены Уильямс, чье выступление на прошлогоднем US Open завершилось громким судейским скандалом...

Пока длительность матчей на больших турнирах постепенно сокращается, призовой фонд постоянно увеличивается. В этом году он составит рекордные в истории Открытого чемпионата Австралии 62,5 млн долларов, что на 7,5 млн больше предыдущего. Из них победитель одиночного разряда как в мужской, так и в женской сетке получит 4,1 млн долларов, финалист - 2,05 млн. Но и те, кто вылетает на ранних стадиях, не остается сильно разочарованным в денежном плане. Так, за само участие в первом раунде игроку полагается 75 тысяч, за выход во второй круг можно заработать уже 105 тыс.

С каким же багажом подходят к первому в этом году важнейшему турниру украинские игроки? В основной сетке Australian Open-2019 примут участие четыре украинки и ни одного представителя мужского тенниса. Представители сильного пола от нашей страны не попали в основную сетку в Мельбурне впервые с 2008 года. К сожалению, кризис украинских мужчин-теннисистов налицо - новых молодых кадров не видно уже очень давно, а признанные ветераны - Александр Долгополов и Сергей Стаховский - уже не вытягивают за счет старых заслуг, особенно когда подводит здоровье. Александр из-за травмы кисти пропустил в прошлом году три из четырех турниров Большого Шлема, а в последний раз выходил на корт в официальной игре еще в мае. Единственная надежда была на Сергея, который, впрочем, тоже жаловался на проблемы с рукой. Для завоевания путевки в основную сетку ему необходимо было выиграть три матча квалификации. И если с первым соперником Стаховский справился, то второго одолеть не удалось.

Что же касается одиночного женского разряда, то тут картина намного более оптимистичная - в матчах первого круга примут участие четыре украинки. Хотя их могло быть больше, однако Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая также, как и Стаховский, не сумели пройти квалификацию. Завацкая вылетела в первом же туре отбора, Калинина дошла до второго матча квалификации, а прошлогодней сенсации Australian Open 16-летней тинейджерке Марте Костюк до выхода в основу оставалось сделать всего лишь шаг, однако и она сошла с дистанции, уступив в финале отбора стоящей ниже ее в рейтинге испанке Пауле Бадосе-Хиберт.

За Марту особенно обидно, ведь два предыдущих турнира в Мельбурне стали знаковыми для становления, будем надеяться, будущей звезды украинского спорта. В 2017 году 14-летняя Костюк стала победительницей юниорского Australian Open, а год спустя, в возрасте 15 лет она наделала шороху и среди взрослых оппоненток, сенсационно пробившись не просто в основу, но и дойдя до 3-го круга, став самой молодой участницей этой стадии на Больших Шлемах за 20 лет. Год назад именно в 3-м раунде Australian Open болельщики наблюдали за украинским дерби, проходившем на главном, самом престижном корте соревнований в Мельбурне: 15-летней на то время дебютантке больших турниров Марте Костюк противостояла ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина.

Элина в прошлом году в Мельбурне в итоге дошла до четвертьфинала (относительно легко разобравшись с Костюк), что является лучшим достижением для украинцев за историю на взрослых турнирах в Австралии. Тогда, год назад складывалось ощущение, что могла Элина рассчитывать и на большее. В любом случае, прошедший с того времени год очень многое изменил в отношении к Элине со стороны публики. Выигрыш Итогового турнира WTA-2018 в Сингапуре пусть и уступает по престижности завоеванию титула на Большом Шлеме, но совершенно очевидно говорит, что перед нами теннисистка уровня Топ, которая создана для самых крупных трофеев. И они у нее будут - если не сейчас, то в будущем. Просто Свитолина не из тех, кто готова отдать во имя сиюминутной победы всю себя сразу. К большим свершениям она идет постепенно, делая упор на стабильность в выступлениях: пять титулов WTA в 2017 году, четыре - в 2018-м, один из которых - "сингапурская" вишенка на торте... То ли еще будет в 2019-м!

На этот раз на Australian Open Свитолина посеяна под шестым номером и в первом круге встретится с одной из победительниц квалификации. В женской сетке чемпионата вообще сложилась уникальная ситуация - все без исключения теннисистки из первых трех десятков рейтинга WTA заявлены на турнир, никто не травмирован и все демонстрируют полную готовность показывать максимум. Так что конкуренция, которая и так у женщин всегда высока, достигла в этот раз предела. Однако на жеребьевку и другие факторы Элине жаловаться не пристало: пришло время проявлять свои амбиции и попробовать впервые в карьере пробиться в полуфинал на турнирах Большого Шлема. И это минимум. Болельщики, понятное дело, всегда ждут максимума.

На большом эмоциональном подъеме после недавнего турнира в Брисбене подошла к Открытому чемпионату Австралии и вторая ракетка нашей страны Леся Цуренко. Неделю назад всего лишь гейм отделял 29-летнюю спортсменку от первого в ее карьере титула престижной категории Premier. В финале против чешки Каролины Плишковой киевлянка уверенно вела матч к победе, но в самый неподходящий момент второго сета Леся, всегда славившаяся своими бойцовскими качествами, не сумела взять трофей, лежавший практически у ее ног. А травма в третьей партии и вовсе перечеркнула ее шансы на успех. В итоге - невероятно обидное поражение, ставшее для Цуренко первым за карьеру в финалах на турнирах WTA.

Впрочем, эта ложка дегтя не должна омрачать настроение второй ракетки страны. По традиции последних лет начало года Цуренко проводит очень успешно. Почему бы эту тенденцию вновь не подтвердить ей в Мельбурне? На Australian Open-2019 Леся Цуренко получила 24-й номер посева и встретится в стартовом раунде с россиянкой Екатериной Александровой, занимающей 72-е место в мировом реестре. Всего же Цуренко девятый раз в карьере сыграет в Мельбурне. Дальше всего киевлянка прошла здесь в 2013 году, когда была участницей третьего круга соревнований.

В отличие от "сеянных" на турнире в Австралии Свитолиной и Цуренко, еще две украинские теннисистки - Даяна Ястремская и Катерина Козлова - на первый взгляд, не приковывают к себе много внимания болельщиков. Хотя специалисты особенно пристально следят за 18-летней одесситкой Ястремской . В октябре прошлого года Даяна выиграла свой первый турнир WTA в Гонконге, и можно предположить, что эта победа оказалась не слишком замеченной публикой на фоне триумфа Свитолиной на Итоговом турнире, случившегося в том же месяце.

Однако уже сейчас Ястремская - 59-й номер мирового рейтинга и третья ракетка Украины. За несколько дней до поездки в Мельбурн Даяна стала четвертьфиналисткой турнира в Хобарте, так что на Australian Open, где Даяна дебютирует, она вполне способна замахнуться на роль украинской сенсации, пойдя по стопам Марты Костюк образца-2018. В первом круге Ястремская будет противостоять хозяйке кортов и 73-й ракетке мира Саманте Стосур.

Четвертая украинка в основном разделе Открытого чемпионата Австралии-2019, 24-летняя Катерина Козлова в первом круге сыграет против словачки Виктории Кужмовой. Козлова выступала на кортах Мельбурна и в двух предыдущих сезонах, однако оба раза проигрывала в стартовых матчах.

В удачном выступлении украинок на Australian Open можно быть заинтересованным и еще по одной причине. Уже через неделю после завершения турнира в Мельбурне женская сборная Украины по теннису впервые за долгое время соберется в сильнейшем составе для проведения матчей Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны. Поединки пройдут 6-9 февраля в польском городе Зелена-Гура. Свое участие в играх в составе "сине-желтых" подтвердили Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок... Среди потенциальных соперников украинок - команды Болгарии, Дании, Польши, Эстонии, Швеции и России, которые, к слову, также вызвали всех сильнейших. За Данию, к примеру, сыграет третья ракетка мира и чемпионка Australian Open-2018 Каролин Возняцки, за Россию - талантливая 10-я ракетка планеты Дарья Касаткина.

Вот и посмотрим, чьи лидеры вернутся из "командировки" на Зеленый континент в лучшем состоянии и победном тонусе.

Юрий Трохимчук