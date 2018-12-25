После обвинений в применении допинга российский биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Биатлонист добавил, что примет участие в ежегодной «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене 29 декабря.

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом россиянин сообщил на пресс-конференции в Москве, передает "Чемпионат".

Биатлонист добавил, что примет участие в ежегодной «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

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«Мы будем выступать в "Рождественской гонке" вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное - эта гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается», - сказал Шипулин.

Антон Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете, обладателем бронзы Ванкувера-2010 в этой же дисциплине.

В 2017 году Шипулин в составе российской сборной выиграл золото в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. В индивидуальных гонках на ЧМ российский биатлонист трижды становился третьим и трижды завоевывал серебряные награды.

Как сообщал УНИАН ранее, Антону Шипулину, а также другим биатлонистам сборной России австрийской полицией были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году.