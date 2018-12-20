Фуркад провалился в спринте на этапе Кубка мира в Чехии, лучшим среди украинцев стал Пидручный

Выиграл спринтерскую гонку лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе.

Лидер рейтинга Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на очередном этапе соревнований в чешском Нове Место, сообщает официальный сайт КМ.

Следом за норвежцем с разрывом в 14,9 секунд финишировал россиянин Александр Логинов. Третьим пришел швед Мартин Понсилуома, отстав от норвежца почти на минуту.

Один из главных фаворитов - француз Мартен Фуркад - уже на первом огневом рубеже допустил один промах, а на втором промахнулся ещё трижды. В результате он оказался лишь 43-м.

Лучшим из украинцев был Дмитрий Пидручный, который с отставанием в полторы минуты уступил лидеру, финишировав на 19-м месте.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия). Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23.09,9 (0)

2. Александр Логинов (Россия) — + 21,0 (0)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) — +54,2 (0)

...19. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1:25,6 (0)

34. Артем Прима (Украина) - +2:00,2 (1)

35. Сергей Семенов (Украина) - +2:01,4 (0)

73. Артем Тищенко (Украина) - +3:01,3 (2)