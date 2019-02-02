Дубль 16-летнего Симчука в дебютном матче в УХЛ принес «Белому Барсу» победу

Белоцерковцы обыграли "Ледяных Волков" из Киева.

«Белый Барс» обыграл «Ледяных Волков» в стартовом матче 35-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-матч.

Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает XSport.

В первом периоде игра проходила на встречных скоростях, но отличиться смогли только хозяева: Михаил Бурнатов прорвался по правому борту и со второй попытки переиграл Кирилла Кучера.

Второй период остался полностью за «Белым Барсом», который смог отличиться трижды. Уже в начале 20-минутки белоцерковцы вышли вперед. Сначала Юрий Качан сравнял счет, а через 44 секунды 16-летний Михаил Симчук, сын легендарного вратаря Константина Симчука, забросил первую шайбу в УХЛ в своем дебютном матче и вывел «Белый Барс» вперед.

Гости продолжали переигрывать соперника, но третью шайбу забросили только под занавес периода – Владислав Куцевич вывел на пустые ворота Симчука, который оформил дубль.

В третьем периоде «Белый Барс», не затратив сверхусилий, довел дело до победы.

1:3 – «Ледяные Волки» проиграли 24-й матч подряд в основное время и потеряли даже теоретические шансы покинуть последнее место турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата. «Белый Барс», набрав 3 очка, укрепился на четвертом месте.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Ледяные Волки» - «Белый Барс» 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

1:0 – Бурнатов (Ординский) – 08:41, 1:1 – Качан (Грицюк, Куцевич) – 22:05, 1:2 – Симчук (Куцевич, Качан) – 22:49, 1:3 – Симчук (Куцевич, Качан) – 39:07,

Вратари: Глотов – Кучер.