Вегас обыграл Лос-Анджелес, Нэшвилл забросил 4 безответные шайбы Филадельфии в НХЛ

Состоялись две игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Накануне в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.

"Вегас" переиграл "Лос-Анджелес Кингз", для него эта победа стала четвёртой кряду. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри провел шестой сухой матч в сезоне.

"Нэшвилл" уверенно прошел "Филадельфию".

«Вегас Голден Найтс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Пирри (Икин, Шмидт), 43:43, ГБ, 2:0 Так (Энгелланд, Пирри), 59:27, ПВ.

Вратари: Флери – Кэмпбелл

«Нэшвилл Предаторз» – «Филадельфия Флайерз» – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Смит (Фиала), 22:03, 2:0 Арвидссон (Джохансен, Хартман), 32:03, 3:0 Арвидссон (Эллис), 46:15, 4:0 Гримальди (Риналдо), 51:37.

Вратари: Сарос – Нойвирт

Напомним, что ранее 1 января "Чикаго" и "Бостон" провели матч на открытом воздухе, который собрал на трибунах 76 тысяч болельщиков.