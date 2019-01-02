Матч НХЛ Чикаго - Бостон собрал 76 тысяч зрителей и вошел в топ-5 самых посещаемых в истории (фото)

Поединок прошел в Индиане в рамках традиционной "Зимней классики".

В США состоялся хоккейный матч под открытым небом в рамках регулярного чемпионата НХЛ. 11-й ежегодный матч "Зимней классики" завершился победой "Бостона" над "Чикаго" со счетом 4:2. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Поединок, который прошел в Индиане, собрал 76 126 тысяч зрителей на стадионе.

Исход встречи был решен в заключительном периоде. К нему соперники подошли при счете 2:2, но шайбы Шона Курали и Брэда Маршанда установили окончательный счет в пользу "Бостона".

Чикаго — Бостон 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 Перлини, 9; 1:1 Пастрняк, 13; 2:1 Кахун, 32; 2:2 Бержерон, 39; 2:3 Курали, 39; 2:4 Маршанд, 60.

Этот матч занял четвёртое место по зрительской аудитории за всю историю хоккея.

Мировой рекорд принадлежит матчу в Мичигане. В 2010 году там прошла игра между студенческими командами Мичиганского университета и университета штата Мичиган. А тремя годами позже там же состоялась игра между «Детройтом» и «Торонто». Оба раза была зафиксирована посещаемость 104 173 человека.