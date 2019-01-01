Сын легенды НХЛ Лемье принес победу Виннипегу в матче регулярного чемпионата

"Калгари" забросил 8 шайб в ворота "Сан-Хосе".

Накануне в регулярном чемпионате Нацональной хоккейной лиги прошли очередные матчи.

В самой результативной игре дня «Калгари Флэймз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» - 8:5. В составе «огоньков» дублями отметились Джонни Годро и Микаэль Баклунд. У «акул» дубль оформил Йоонас Донской.

В другой встрече «Виннипег Джетс» одержал выездную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3. У гостей дубль (первый в НХЛ) оформил Брендан Лемье, сын легендарного Марио Лемье.

В еще одном поединке «Вашингтон», ведя 3:1, пропустил пять шайб подряд и проиграл «Нэшвиллу» - 3:6. А «Нью-Джерси Дэвилз» одержал крупную победу в матче с «Ванкувер Кэнакс» - 4:0.

Вашингтон - Нэшвилл 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)

Шайбы: 04:33 Кемпны - 4 (Бэкстрем) - 1:0, 08:45 Врана - 12 (Карлсон, Кузнецов) - 2:0, 09:08 Гримальди - 2 (Риналдо, Экхольм) - 2:1, 28:22 Стивенсон - 5 (Смит-Пелли, Холтби) - 3:1, 29:57 Саломаки - 3 (Бонино, Экхольм) - 3:2, 31:59 Джохансен - 7 (Йоси) - 3:3, 34:30 Гудро - 3 (Гримальди, Смит) - 3:4, 50:35 Эллис - 4 (Джохансен, Арвидссон) - 3:5, 58:00 Арвидссон - 9 (Джохансен, Фиала - больш) - 3:6

Нью-Джерси - Ванкувер 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 12:03 Бойл - 10 (Стаффорд, Сини) - 1:0, 18:12 Вуд - 4 (Ватанен, Брэтт) - 2:0, 41:31 Ватанен - 3 (Вуд, Северсон - больш) - 3:0, 43:27 Заха - 7 (Ноэсен, Сантини) - 4:0

Миннесота - Питтсбург 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 05:27 Койву - 5 (Нидеррайтер, Койл - больш) - 1:0, 15:43 Кросби - 18 (Кессел, Летанг - больш) - 1:1, 19:39 Кессел - 17 (Кросби, Астон-Риз) - 1:2, 30:19 Шихэн - 5 (Кессел, Каллен) - 1:3, 55:55 Паризе - 17 (Койву, Гранлунд) - 2:3

Баффало - Нью-Йорк Айлендерс 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 22:59 Ледди - 2 (Барзал, Комаров) - 0:1, 41:45 Нельсон - 13 (Хо-Санг, Мэйфилд) - 0:2, 50:14 Окпосо - 6 (Булье, Миттельстад - больш) - 1:2, 59:28 Пулок - 3 (Ленер) - 1:3

Каролина - Филадельфия 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 10:47 Уоллмарк - 3 (Пеши, Слэвин) - 1:0, 20:08 Мартинук - 9 - 2:0, 22:19 Свечников - 11 (Бишоп) - 3:0, 42:36 Ворачек - 10 (Симмондс, Лотон) - 3:1

Сент-Луис - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 10:08 О'Райлли - 15 (Перрон) - 1:0, 19:40 Зуккарелло - 4 (Крайдер - больш) - 1:1, 23:11 Ньевес - 2 (Строум, Шеттенкирк) - 1:2

Коламбус - Оттава 6:3 (0:0, 1:1, 5:2)

Шайбы: 28:15 Дзингель - 14 (Тирни, Райан) - 0:1, 29:36 Веренски - 8 (Панарин, Дюбуа) - 1:1, 43:59 Дюбуа - 15 (Аткинсон, Джонс) - 2:1, 51:15 Дюбуа - 16 - 3:1, 51:38 Райан - 7 (Боровицки, Бодкер) - 3:2, 53:54 Дзингель - 15 (Дюшен, Демело) - 3:3, 57:59 Веренски - 9 (Аткинсон, Дюбуа) - 4:3, 59:00 Аткинсон - 24 (Панарин, Мюррей) - 5:3, 59:34 Андерсон - 14 - 6:3

Детройт - Флорида 3:4 (по буллитам) (3:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:15 Атанасиу - 13 (Витковски, Кронвалл) - 1:0, 17:28 Нюквист - 10 (Ларкин, Абделькадер) - 2:0, 18:27 Ванек - 6 (Нильсен, Бертуцци) - 3:0, 26:19 Маккэнн - 7 (Ламмикко, Пысык - меньш) - 3:1, 32:11 Боргстрем - 3 (Ватрано, Экблад) - 3:2, 55:15 Хаврилюк - 3 (Скевиур) - 3:3

Анахайм - Тампа-Бэй 1:2 (в овертайме) (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 06:06 Кучеров - 19 (Чернак, Поинт) - 0:1, 17:08 Ритчи - 5 (Касе, Махура) - 1:1, в овертайме 00:35 Поинт - 23 (Кучеров, Хедман) - 1:2

Колорадо - Лос-Анджелес 2:3 (в овертайме) (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 20:22 Даути - 3 (Тоффоли, Копитар - больш) - 0:1, 32:58 Уокер - 1 (Копитар, Браун) - 0:2, 40:32 Маккиннон - 24 (Рантанен) - 1:2, 58:10 Содерберг - 11 (Бэрри, Ландеског) - 2:2, в овертайме 00:54 Браун - 11 (Маззин) - 2:3

Даллас - Монреаль 2:3 (в овертайме) (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 16:35 Дано - 6 (Кулак, Бенн) - 0:1, 23:02 Факса - 7 (Ничушкин) - 1:1, 36:34 Бенн - 16 (Сегин, Клингберг - больш) - 1:2, 49:17 Дано - 7 (Вебер, Татар) - 2:2, 00:14 Питри - 8 (Байрон, Доми) - 2:3

Калгари - Сан-Хосе 8:5 (3:1, 2:2, 3:2)

Шайбы: 01:10 Бэклунд - 7 (Ткачак, Фролик) - 1:0, 06:53 Радил - 4 (Майер, Кутюр) - 1:1, 10:55 Бэклунд - 8 (Фролик, Ткачак) - 2:1, 17:24 Ткачак - 17 (Монахэн, Джиордано - больш) - 3:1, 23:55 Бернс - 6 (Павелски - больш) - 3:2, 30:47 Ткачак - 18 (Гудро, Монахэн) - 4:2, 38:22 Донской - 8 (Кэйн, Хертл) - 4:3, 39:33 Линдхольм - 18 (Гудро, Монахэн) - 5:3, 40:48 Донской - 9 (Карлссон, Кэйн) - 5:4, 43:00 Нил - 4 (Беннетт, Хэнифин) - 6:4, 45:48 Гудро - 20 (Линдхольм, Монахэн) - 7:4, 46:29 Гудро - 21 (Монахэн, Линдхольм) - 8:4, 53:15 Торнтон - 6 (Бернс, Карлссон - больш) - 8:5

Эдмонтон - Виннипег 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Шайбы: 14:50 Ньюджент-Хопкинс - 14 (Макдэвид, Петрович) - 1:0, 24:39 Танев - 8 (Троуба, Моррисси) - 1:1, 26:02 Лемье - 2 (Копп, Рослович) - 1:2, 38:03 Драйзайтль - 20 (Нюрс, Ньюджент-Хопкинс - больш) - 2:2, 38:32 Уилер - 6 - 2:3, 47:23 Драйзайтль - 21 (Макдэвид) - 3:3, 54:02 Лемье - 3 (Морроу, Копп) - 3:4