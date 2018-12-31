Вегас в третьем периоде дожал Аризону в матче НХЛ

Решающей стала третья 20-минутка.

В ночь на понедельник состоялся всего лишь один поединок в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Вегас" в выездном матче переиграл "Аризону" - 5:1. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Аризона – Вегас – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 3 Штястны (Так, Пирри), 1:1 – 36 Гальченюк (Келлер, Экман-Ларссон), 1:2 – 36 Смит (Маршессо, Хант), 1:3 – 44 Икин, 1:4 – 46 Пирри (Штястны, Макнэбб), 1:5 – 51 Карпентер (Холден).