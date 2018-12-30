Днепр забросил 11 шайб Ледяным Волкам и ушел на перерыв лидером УХЛ

Херсонский клуб на пять очков оторвался от «Кременчуга».

В Херсоне состоялся матч регулярного чемпионата УХЛ, в котором хоккеисты местного «Днепра» не оставили шансов «Ледяным Волкам» из Киева в домашней игре 26-тура.

Уже в первом периоде хозяева льда забросили в ворота Виталия Власенко три шайбы, а в следующих двух временных отрезках по четыре раза сумели пройти защиту гостей и завершили встречу «сухим» разгромом «Ледяных Волков» со счетом 11:0.

Дублем в матче отметился Владислав Брага, который также записал в свой актив две результативные передачи. По одному разу ворота киевской команды поразили Святослав Тимченко, Валентин Сирченко, Алексей Янишевский, Никита Коваленко, Иван Золотухин, Руслан Ромащенко, Артем Целогородцев, Никита Макарицкийи Никита Кругляков.

После победы над «Волками» херсонский клуб на пять очков оторвался от «Кременчуга» в турнирной таблице чемпионата и, таким образом, ушел на зимние каникулы лидером турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Днепр» – «Ледяные Волки» 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Шайбы: 1:0 – Тимченко (Целогородцев) – 14:42, 2:0 – Сирченко (Янишевский, Бондаренко) – 15:25, 3:0 – Янишевский (Шулешов, Бондаренко) – 16:26, 4:0 – Брага (Целогордцев, Тимченко) – 32:40, 5:0 – Целогородцев (Тимченко, Брага) – 36:39, 6:0 – Кругляков (Тимченко, Брага) – 37:10, 7:0 – Макарицкий (Пугачев, Золотухин – больш.) – 38:33, 8:0 – Коваленко (Будько, Янишевский) – 45:25, 9:0 – Золотухин (Макарицкий) – 54:30, 10:0 – Брага (Тимченко, Целогородцев) – 55:59, 11:0 – Ромащенко (Коваленко) – 57:51

Вратари: Петров (Сурканов) – Власенко.