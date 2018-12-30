Ванкувер в овертайме обыграл Калгари, Тампа в результативном матче одолела Монреаль в НХЛ

Состоялись поединки регулярного чемпионата.

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные поединки регулярного чемпионата. О их результатах сообщает официальный сайт лиги.

"Варкувер" одержал победу в овертайме над "Калгари"."Бостон" спасся в игре с "Баффало", а "Тампа-Бэй" перестреляла "Монреаль" - 6:5.

Нью-Джерси - Каролина 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 39:24 Заха - 6 (меньш) - 1:0, 59:27 Грин - 2 (Хишер, Заха) - 2:0

Лос-Анджелес - Вегас 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 04:55 Каррьер - 8 (Икин, Холден) - 0:1, 19:55 Копитар - 9 (Уокер, Лафалло) - 1:1, 32:26 Тух - 13 (Счастны) - 1:2, 43:20 Карлссон - 15 (Шмидт) - 1:3, 57:28 Счастны - 4 (Тух, Шмидт) - 1:4

Эдмонтон - Сан-Хосе 4:7 (1:2, 0:2, 3:3)

Шайбы: 06:28 Макдэвид - 20 (Рэтти, Драйзайтль) - 1:0, 06:44 Донской - 7 (М.Карлссон, Хертл) - 1:1, 10:13 Хертл - 14 (Бернс, Э.Карлссон) - 1:2, 26:39 Кутюр - 14 (Торнтон, Павелски) - 1:3, 38:45 Э.Карлссон - 3 (Гудроу, Донской) - 1:4, 42:41 М.Карлссон - 5 (Бернс, Лабанк) - 1:5, 48:25 Кутюр - 15 (Кэйн - меньш) - 1:6, 50:40 Джонс - 1 (Рэтти, Каджиула) - 2:6, 54:09 М.Карлссон - 6 (Э.Карлссон, Гудроу) - 2:7, 56:53 Драйзайтль - 19 (Лучич, Беннинг) - 3:7, 59:54 Макдэвид - 21 (Уайдмен, Рэтти) - 4:7

Виннипег - Миннесота 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 09:28 Бартковски - 1 (Фолиньо) - 0:1, 22:17 Койл - 6 (Кунин, Паризе) - 0:2, 47:21 Лайне - 24 (Уилер, Бафальен - больш) - 1:2, 59:13 Фер - 5 (Паризе) - 1:3

Баффало - Бостон 2:3 (в овертайме) (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 04:40 Сканделла - 2 (Скиннер, Райнхарт) - 1:0, 09:30 Аккьярди - 1 - 1:1, 25:43 Ларссон - 4 (Родригес, Сканделла - меньш) - 2:1, 57:31 Дебрюск - 11 (Крюг, Пастрнак - больш) - 2:2, в овертайме 03:44 Кирали - 3 (Миллер) - 2:3

Торонто - Нью-Йорк Айлендерс 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Шайбы: 09:35 Филппула - 9 (Дал Колле, Пулок) - 0:1, 22:49 Барзал - 8 (Бойчак, Бувилье) - 0:2, 24:58 Барзал - 9 (Ледди, Нельсон - больш) - 0:3, 30:33 Барзал - 10 (Пулок) - 0:4

Оттава - Вашингтон 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 07:12 Уилсон - 11 (Кузнецов, Льюингтон) - 0:1, 16:00 Льюингтон - 1 (Бэкстрем, Сигенталер) - 0:2, 21:01 Боуи - 1 (Уилсон) - 0:3, 24:22 Уайт - 10 (Стоун, Ткачак) - 1:3, 56:30 Стоун - 18 (Ткачак, Уайт) - 2:3

Тампа-Бэй - Монреаль 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)

Шайбы: 09:44 Шоу - 10 (Татар, Котканиеми - больш) - 0:1, 10:00 Агостино - 2 (Бенн, Дано) - 0:2, 14:12 Горд - 11 (Эрне, Макдонаг) - 1:2, 17:07 Стралман - 2 - 2:2, 17:35 Бенн - 2 (Дано, Галлахер) - 2:3, 27:55 Кучеров - 18 (Хедман, Поинт - больш) - 3:3, 28:33 Джонсон - 18 (Сергачев, Кучеров) - 4:3, 32:19 Кулак - 1 (Татар, Дано) - 4:4, 33:11 Шоу - 11 (Лехконен, Вебер) - 4:5, 49:36 Эрне - 5 (Стралман, Хедман) - 5:5, 58:58 Эрне - 6 (Горд, Сирелли) - 6:5

Флорида - Филадельфия 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 01:45 Гостисбихир - 5 (Уил, Лотон) - 0:1, 53:16 Хоффман - 18 (Хьюбердо, Барков - больш) - 1:1, 58:54 Хьюбердо - 10 (Барков, Дадонов) - 2:1

Сент-Луис - Питтсбург 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайбы: 00:48 Кросби - 17 (Хорнквист, Кессел - больш) - 0:1, 25:13 Риикола - 1 (Пирсон, Брассар - больш) - 0:2, 27:17 Астон-Риз - 5 (Летанг, Кросби) - 0:3, 29:25 Хорнквист - 14 (Летанг, Кессел - больш) - 0:4, 34:36 Перрон - 13 (О'Райлли, Стин) - 1:4, 43:05 Гентцель - 16 (Дюмолин, Кросби) - 1:5, 43:38 Малкин - 12 (Кессел, Летанг - больш) - 1:6

Нэшвилл - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Шайбы: 02:42 Крайдер - 20 (Зибанеджад, Хэйес - больш) - 0:1, 08:43 Бонино - 7 (Экхольм, Фиала - больш) - 1:1, 23:51 Фаст - 4 (Зибанеджад, Крайдер) - 1:2, 24:44 Фиала - 7 - 2:2, 30:35 Бонино - 8 (Смит, Фиала - больш) - 3:2, 44:23 Стаал - 3 (Фаст, Зибанеджад) - 3:3, 47:35 Фаст - 5 (Зибанеджад, Крайдер) - 3:4

Даллас - Детройт 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Шайбы: 25:11 Комо - 4 (Факса, Федун) - 1:0, 31:11 Радулов - 12 (Янмарк, Линделл) - 2:0, 34:43 Радулов - 13 (Спецца, Сегин - больш) - 3:0, 40:31 Питлик - 6 (Факса, Комо) - 4:0, 42:20 Спецца - 6 - 5:0, 43:52 Ларкин - 17 (Нюквист, Нильсен - больш) - 5:1

Колорадо - Чикаго 2:3 (в овертайме) (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 01:46 Дебринкат - 18 (Кэйн, Строум - больш) - 0:1, 09:38 Кэйн - 21 (Анисимов, Строум) - 0:2, 17:04 Рантанен - 17 (Бэрри, Ландеског - больш) - 1:2, 38:21 Маккиннон - 23 (Немет, Андригетто) - 2:2, в овертайме 00:41 Кэйн - 22 (Тэйвз, Густафссон - больш) - 2:3

Анахайм - Аризона 4:5 (в овертайме) (2:1, 2:3, 0:0, 0:1)

Шайбы: 00:46 Касе - 10 (Ритчи, Монтур) - 1:0, 13:37 Спронг - 4 (Силфверберг, Энрике - больш) - 2:0, 19:43 Экман-Ларссон - 5 (Гальченюк, Келлер - больш) - 2:1, 20:12 Энрике - 8 (Ритчи) - 3:1, 28:22 Фишер - 9 (Любашкин, Гарланд) - 3:2, 32:18 Касе - 11 (Ритчи, Линдхольм) - 4:2, 33:58 Казинс - 4 (Круз) - 4:3, 34:37 Чикрин - 3 (Шмальтц, Гальченюк) - 4:4, в овертайме 00:33 Шмальтц - 7 (Келлер, Экман-Ларссон) - 4:5

Калгари - Ванкувер 2:3 (в овертайме) (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:08 Бозер - 14 (Эдлер, Бертчи - больш) - 0:1, 14:30 Янковски - 6 (Хэнифин - меньш) - 1:1, 26:46 Хамоник - 3 (Янковски - меньш) - 2:1, 31:37 Петтерссон - 19 (Танев) - 2:2, в овертайме 03:06 Эдлер - 4 (Бозер) - 2:3