В Норвегии на хоккейном турнире вместо гимна Белоруси включили хит 70-х "Косил Ясь конюшину" (видео)
20:47, 16 декабря 2018Хоккей
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После завершения матча организаторы принесли официальные извинения белорусской стороне.
Eurosport
В норвежском Леренскуге на хоккейном турнире MECA Hockey Game перед матчем сборных Беларуси и Норвегии организаторы вместо белорусского гимна включили хит ВИА "Песняры" "Касіў Ясь канюшыну".
Белорусы проиграли Норвегии со счетом 1:6, а после завершения матча организаторы принесли им официальные извинения, сообщает Real Phobia.
Вчера перед хоккейным матчем против сборной Норвегии вместо гимна Беларуси включили не совсем его: pic.twitter.com/8lnoKPfaRv— Русофобия в Беларуси (@real_phobia) December 15, 2018
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