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В Норвегии на хоккейном турнире вместо гимна Белоруси включили хит 70-х "Косил Ясь конюшину" (видео)

20:47, 16 декабря 2018
Хоккей
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Eurosport

В норвежском Леренскуге на хоккейном турнире MECA Hockey Game перед матчем сборных Беларуси и Норвегии организаторы вместо белорусского гимна включили хит ВИА "Песняры" "Касіў Ясь канюшыну".

Белорусы проиграли Норвегии со счетом 1:6, а после завершения матча организаторы принесли им официальные извинения, сообщает Real Phobia.

Как сообщал УНИАН, на остановке в Ужгороде пара станцевала под песню Майкла Джексона и взорвала сеть.

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Теги: #Беларусь#Норвегия