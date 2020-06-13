Заря - Динамо: видео трансляция матча УПЛ

"Заря" и "Динамо" проведут матч в рамках 26-го тура чемпионата Украины

13 июня на "Славутич-Арене" в Запорожье пройдет матч 26-го тура УПЛ между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Динамо".

Начало встречи - в 17.00.

"Заря" и "Динамо" ведут борьбу за серебряные медали УПЛ. После 25 туров обе команды набрали по 49 очков, но луганчане занимают вторую строчку за счет преимущества в личных встречах.

В этом сезоне "Динамо" не удавалось обыграть "Зарю". В матче первого круга чемпионата Украины команды сыграли вничью (2:2), а во втором круге луганчане выиграли со счетом 2:1.

Букмекеры считают киевлян фаворитами матча. На победу "Зари" дается коэффициент 3,90, на ничью - 3,55, а на "Динамо" - 1,94.

Заря - Динамо

Видеотрансляция матча

"2+2"

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 26-го тура УПЛ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram