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Заря - Динамо: видео трансляция матча УПЛ

10:02, 13 июня 2020
Футбол
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Заря и Динамо встретятся в третий раз в сезоне / фото ФК Динамо Киев

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Динамо".

Начало встречи - в 17.00.

"Заря" и "Динамо" ведут борьбу за серебряные медали УПЛ. После 25 туров обе команды набрали по 49 очков, но луганчане занимают вторую строчку за счет преимущества в личных встречах.

В этом сезоне "Динамо" не удавалось обыграть "Зарю". В матче первого круга чемпионата Украины команды сыграли вничью (2:2), а во втором круге луганчане выиграли со счетом 2:1.

Букмекеры считают киевлян фаворитами матча. На победу "Зари" дается коэффициент 3,90, на ничью - 3,55, а на "Динамо" - 1,94.

Заря - Динамо

Видеотрансляция матча

"2+2"

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 26-го тура УПЛ.

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