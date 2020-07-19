Заря - Десна: видео трансляция матча УПЛ

"Заря" и "Десна" сойдутся в Запорожье в борьбе за медали.

В заключительном туре Украинской Премьер-лиги "Заря" 19 июля будет принимать "Десну".

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Начало встречи - в 19.30.

Перед 32-м туром "Заря" занимает в турнирной таблице УПЛ третье место. У луганского клуба в активе 57 очков. "Заря" на 2 пункта отстает от "Динамо", но в то же время на 2 очка опережает "Десну".

Таким образом, чтобы удержать третью строчку и завоевать бронзовые медали, "Заре" в матче против "Десны" хватит и ничейного результата.

В этом сезоне "Заря" и "Десна" ранее встречались трижды. Луганчане дважды победили с одинаковым счетом 2:1, а еще один матч завершился победой черниговцев (1:0).

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 2,06, на ничью - 3,35, а на победу "Десны" - 3,75.

Заря - Десна

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Заря" уступила "Динамо".

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