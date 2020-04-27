"Не знаю, что делать дальше": легионер Динамо сообщил об истекающем контракте с клубом

Йосип Пиварич летом может покинуть киевский клуб.

Хорватский защитник Йосип Пиварич сообщил о том, что летом у него истечет контракт с киевским "Динамо".

Об этом Пиварич сказал в интервью sportske.jutarnji.hr.

"Мой контракт истекает этим летом. На данный момент я не знаю, что делать дальше", - сказал хорват.

Пиварич также рассказал о переговорах по продлению контракта:

Читайте такжеАгент прояснил ситуацию с контрактом полузащитника Шахтера Коваленко

"Мы коротко обсуждали это на сборах в Турции. Но договорились, что посмотрим позже, поговорим по ходу сезона. Но пока все на паузе".

"Я уже могу вести переговоры с другими клубами. Но время покажет, останусь ли я в Киеве или же перейду в другую команду", - добавил хорват.

В составе сборной Хорватии в 2018 году Пиварич становился вице-чемпионом мира.

В сезоне 2019-2020 хорват провел за "Динамо" только один матч.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский защитник "Динамо" заинтересовал итальянский топ-клуб.