"Не знаю, что делать дальше": легионер Динамо сообщил об истекающем контракте с клубом
Хорватский защитник Йосип Пиварич сообщил о том, что летом у него истечет контракт с киевским "Динамо".
Об этом Пиварич сказал в интервью sportske.jutarnji.hr.
"Мой контракт истекает этим летом. На данный момент я не знаю, что делать дальше", - сказал хорват.
Пиварич также рассказал о переговорах по продлению контракта:
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"Мы коротко обсуждали это на сборах в Турции. Но договорились, что посмотрим позже, поговорим по ходу сезона. Но пока все на паузе".
"Я уже могу вести переговоры с другими клубами. Но время покажет, останусь ли я в Киеве или же перейду в другую команду", - добавил хорват.
В составе сборной Хорватии в 2018 году Пиварич становился вице-чемпионом мира.
В сезоне 2019-2020 хорват провел за "Динамо" только один матч.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский защитник "Динамо" заинтересовал итальянский топ-клуб.