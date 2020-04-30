Вратарь сборной Украины Пятов зажигательно станцевал для детей под хит Каменских (видео)

Голкипер "Шахтера" принял участие в онлайн-обучении на карантине.

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов принял участие в "руханке" для детей, которые вынуждены учиться дома на карантине.

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Министерство образования и науки Украины проводит уроки онлайн для школьников из-за пандемии коронавируса.

Один из уроков - физкультура или "руханка", которую ведет хореограф Анна Домнич с известными гостями. На этот раз к уроку присоединился Пятов.

35-летний футболист успешно повторял танцевальные движения хореографа под песню Peligroso Насти Каменских.

Видео опубликовал YouTube-канал MON UKRAINE.

Напомним, чемпионат Украины по футболу был остановлен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что Пятов с известным телеведущим оригинально обыграл челлендж с туалетной бумагой.