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Ворскла - Динамо: прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

16:00, 06 июля 2020
Футбол
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Команды проведут матч на ОСК Металлист / фото ФК Динамо Киев

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УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ворскла.

Начало поединка - в 21.30.

Букмекеры считают фаворитом матча команду Алексея Михайличенко. На победу "Динамо" дается коэффициент 1,28, на ничью - 5,80, а на триумф "Ворсклы" в основное время - 9,90.

Что касается шансов выиграть трофей, то здесь коэффициент на "Динамо" еще меньше - 1,12. На "Ворсклу" - 6,20.

Несколько раз финал переносили из-за сложной ситуации с коронавирусом. Последним местом проведения матча утвержден харьковский ОСК "Металлист", однако ранее в городе запретили проводить мероприятия с участием более десяти человек. Тем не менее, пока именно Харьков остается местом проведения поединка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" перед финалом Кубка Украины проиграло "Шахтеру".

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