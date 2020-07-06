Ворскла - Динамо: прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

Команды разыграют трофей в Харькове.

В среду, 8 июля, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

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УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ворскла.

Начало поединка - в 21.30.

Букмекеры считают фаворитом матча команду Алексея Михайличенко. На победу "Динамо" дается коэффициент 1,28, на ничью - 5,80, а на триумф "Ворсклы" в основное время - 9,90.

Что касается шансов выиграть трофей, то здесь коэффициент на "Динамо" еще меньше - 1,12. На "Ворсклу" - 6,20.

Несколько раз финал переносили из-за сложной ситуации с коронавирусом. Последним местом проведения матча утвержден харьковский ОСК "Металлист", однако ранее в городе запретили проводить мероприятия с участием более десяти человек. Тем не менее, пока именно Харьков остается местом проведения поединка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" перед финалом Кубка Украины проиграло "Шахтеру".

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