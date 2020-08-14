Пять футболистов украинского клуба пропустили матч из-за коронавируса

У "Волыни" были серьезные кадровые проблемы перед матчем с "Минаем".

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак после матча 30-го тура сезона в Первой лиги против "Миная" (0:1) сообщил, что сразу пять игроков его команды пропустили игру из-за коронавируса.

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Специалиста цитирует Tribuna.com.

"Я уже ничего не хочу говорить, потому что мы все говорили о честном футболе, спортивном принципе. И все говорили, что коронавирус - это такое. У нас сегодня не играло пять футболистов из-за коронавируса.

Не играл капитан, вратарь, защитники, которые могли играть. Должны были ставить травмированного Михалика. Кожанову сделали три укола, чтобы он смог сыграть", - заявил Тлумак.

Стоит отметить, что "Волынь" по итогам чемпионата заняла пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

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Автор: Данил Слесь