Пять футболистов украинского клуба пропустили матч из-за коронавируса
Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак после матча 30-го тура сезона в Первой лиги против "Миная" (0:1) сообщил, что сразу пять игроков его команды пропустили игру из-за коронавируса.
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Специалиста цитирует Tribuna.com.
"Я уже ничего не хочу говорить, потому что мы все говорили о честном футболе, спортивном принципе. И все говорили, что коронавирус - это такое. У нас сегодня не играло пять футболистов из-за коронавируса.
Не играл капитан, вратарь, защитники, которые могли играть. Должны были ставить травмированного Михалика. Кожанову сделали три укола, чтобы он смог сыграть", - заявил Тлумак.
Стоит отметить, что "Волынь" по итогам чемпионата заняла пятое место в турнирной таблице Первой лиги.
Коронавирус в украинском футболе: последние события
- Еще перед матчем 29-го тура Первой лиги два футболиста "Волыни" сдали положительные тесты на коронавирус.
- Сам главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак еще в июне переболел COVID-19.
- Недавно лидер "Зари" заразился коронавирусом и был изолирован от команды.
- В запорожском "Металлурге" в начале июля произошла масштабная вспышка коронавируса.
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