Владислав Супряга не сыграет в классическом дерби.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга сдал положительный тест на коронавирус.

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Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Этот результат был получен, когда игроки проходили проверку перед выездом в расположение сборной Украины.

"Динамо" 8 ноября проведет матч против донецкого "Шахтера" в рамках 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

В УПЛ рассматривают возможность обязать команду Мирчи Луческу пройти дополнительное тестирование перед игрой с "горняками".

Коронавирус в "Динамо": главное

Первые случаи коронавируса были выявлены в "Динамо" еще в августе. Тогда заразились два игрока киевлян - полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин.

В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.

Позже количество заболевших игроков "Динамо" значительно выросло.

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Автор: Данил Слесь