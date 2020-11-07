Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга сдал положительный тест на коронавирус.
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Об этом сообщает "Футбол NEWS".
Этот результат был получен, когда игроки проходили проверку перед выездом в расположение сборной Украины.
"Динамо" 8 ноября проведет матч против донецкого "Шахтера" в рамках 9-го тура Украинской Премьер-лиги.
В УПЛ рассматривают возможность обязать команду Мирчи Луческу пройти дополнительное тестирование перед игрой с "горняками".
Коронавирус в "Динамо": главное
Первые случаи коронавируса были выявлены в "Динамо" еще в августе. Тогда заразились два игрока киевлян - полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин.
В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
Позже количество заболевших игроков "Динамо" значительно выросло.
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