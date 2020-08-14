Арсенал купил у Челси бывшего футболиста Шахтера (фото, видео)

Виллиан выступал за "синих" с 2013 года.

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании полузащитника "Челси" и сборной Бразилии Виллиана.

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32-летний футболист подписал контракт на три года. По информации британских СМИ, зарплата игрока составит 220 тысяч фунтов в неделю. Сумма трансфера не уточняется.

Виллиан выступал за "Челси" с лета 2013 года. За это время он стал двукратным чемпионом Англии и обладателем одного Кубка страны.

В прошлом сезоне бразилец провел за "Челси" 36 матчей, забил 9 голов и сделал 9 ассистов в АПЛ. В составе сборной Бразилии на счету вингера 70 матчей и 9 забитых мячей.

Стоит отметить, что свой путь в Европе Виллиан начинал в "Шахтере", за который играл с 2007-го по 2012 год.

Ранее появилась информация, что "Арсенал" возобновил интерес к защитнику сборной Украины.

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Перевод: Данил Слесь