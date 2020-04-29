"Думают перед тем, как делать": украинский футболист сравнил жизнь в Украине и Испании

Василий Кравец заметил ощутимую разницу между двумя странами.

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец рассказал об отличиях между Украиной и Испанией.

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Кравец дал интервью журналисту Роману Бебеху в Instagram.

"Они веселее нас. Они от жизни получают удовольствие. Если взять молодых, то они работают. Они не так кайфуют, как наше молодое поколение. Они больше учатся, чтобы в 20 лет уже иметь какой-то доход, работу, бизнес, кто на что учится.

Потом уже гуляют, имеют квартиру, они уже обеспечены, могут себе позволить отдохнуть на яхте или съездить на Мальдивы. Государство предоставляет им финансы, возможности для этого. Старики - так же. Им дают пенсию. Они каждое утро пьют кофе, в обед идут в ресторан, вечером тоже могут в ресторан пойти. Они могут ходить каждый день. Они наслаждаются жизнью на сто процентов. Нам этого не хватает", - отметил игрок.

По словам Кравца, в Украине люди всю жизнь работают, но обеспечить себя к старости возможности не имеют:

"Ты отдыхаешь, когда малой, в 20 - ты пашешь, в 30 - пашешь, в 40 - пашешь, в 50 - пашешь, в 60 - выживаешь. Пенсия маленькая, нужно что-то делать. Считаю, что это неправильно. А испанцы берут все от жизни. В каких-то напряженных ситуациях они спокойные. Думают перед тем, как делать. Они умеют находить общий язык с другими людьми".

22-летний Василий Кравец играет в Испании с 2017 года. В настоящий момент "Леганес" отдал защитника в "Луго" на правах аренды.

Как сообщал УНИАН, ранее мнением о жизни и футболе в Испании поделился Роман Зозуля.