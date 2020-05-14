В Минздраве назвали ориентировочную дату возобновления сезона УПЛ

Первые матчи могут состояться уже в конце мая.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия и дату возможного возобновления футбольного сезона.

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Степанова цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Может ли вернуться футбол 30 мая? Мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЦР-тестирование, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе.

Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования", - заявил министр.

Степанов также рассказал, как должен будет действовать клуб, если у одного из игроков подтвердится коронавирус:

"Вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника".

Министр отметил, что возвращение болельщиков на трибуны станет возможным только после победы над пандемией коронавируса. Раньше сентября этот вопрос рассматриваться не будет.

Как сообщал УНИАН, ранее один из клубов УПЛ заявил об отсутствии средств для проведения тестирования на коронавирус.