В футболе временно изменено правило замен из-за пандемии коронавируса

Каждая лига при этом может отказаться от использования временного изменения.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение поддержать идею ФИФА и разрешить командам совершать по пять замен по ходу одного матча после возобновления сезона.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Это временная мера, за счет которой удастся снизить нагрузку на футболистов после затяжной паузы. Ожидается, что командам придется проводить матчи в более плотном графике, чтобы успеть завершить сезон.

При этом лиги самостоятельно будут решать, стоит ли им его использовать.

Чтобы не тратить на замены много времени, для этого командам будет предоставлено три слота в игровое время, а также во время перерыва. Замены, которые не будут использованы в основное время, будут доступны в дополнительное.

Новое правило будет действовать до 31 декабря 2020 года, когда уже точно должны завершиться все турниры, которые были остановлены из-за пандемии COVID-19.

Также чемпионатам разрешили отказаться от системы видеоповторов VAR на период доигровки сезона.

УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА рассмотрит проведение футбольного сезона по другой системе.