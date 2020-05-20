Сезон УПЛ возобновится: Кабмин назвал два главных условия проведения матчей

Правительство постепенно смягчает карантин.

Кабинет министров Украины подтвердил, что с 22 мая в стране будет разрешено проведение спортивных мероприятий, в том числе футбольных матчей.

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Полный список мер опубликован в Twitter-аккаунте Кабмина.

Спортивные мероприятия будут разрешены с условием присутствия на них до 50 человек, а также без зрителей. Большее количество людей должно согласовываться с Минздравом.

Украинскую Премьер-лигу планируется возобновить 30 мая. При этом исполнительный директор турнира Евгений Дикий сообщал, что это решение не окончательное до тех пор, пока правительство не смягчит карантин. Теперь Исполком УАФ должен утвердить календарь концовки сезона.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Динамо" показали, как команда готовится к возобновлению сезона.