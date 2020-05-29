Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 24-го тура

Главным событием первого тура после карантина станет битва "Шахтера" и "Динамо".

30 и 31 мая состоятся поединки 24-го тура чемпионата Украины по футболу.

Это будут первые матчи после паузы в УПЛ, которая началась еще в марте. Все игры будут проходить при пустых трибунах.

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Расписание трансляций

30 мая

14.00. "Колос" - "Десна"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Александрия" - "Заря"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Днепр-1" - "Олимпик"

Трансляция: УНИАН ТВ

31 мая

14.00. "Карпаты" - "Мариуполь"

Трансляция: УНИАН ТВ

14.00. "Ворскла" - ФК "Львов"

Трансляция: "Футбол 1"

17.00. "Шахтер" - "Динамо"

Трансляция: "Футбол 1"

Как сообщал УНИАН, ранее УАФ временно изменила два важных правила проведения футбольных матчей в УПЛ.

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