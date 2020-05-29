Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 24-го тура
30 и 31 мая состоятся поединки 24-го тура чемпионата Украины по футболу.
Это будут первые матчи после паузы в УПЛ, которая началась еще в марте. Все игры будут проходить при пустых трибунах.
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Расписание трансляций
30 мая
14.00. "Колос" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Александрия" - "Заря"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Днепр-1" - "Олимпик"
Трансляция: УНИАН ТВ
31 мая
14.00. "Карпаты" - "Мариуполь"
Трансляция: УНИАН ТВ
14.00. "Ворскла" - ФК "Львов"
Трансляция: "Футбол 1"
17.00. "Шахтер" - "Динамо"
Трансляция: "Футбол 1"
Как сообщал УНИАН, ранее УАФ временно изменила два важных правила проведения футбольных матчей в УПЛ.
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