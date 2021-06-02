Украина жаждет поквитаться с Северной Ирландией за болезненное поражение на Евро-2016 / фото УНИАН
Сборная Украины 3 июня в Днепре проведет второй товарищеский матч в преддверии Евро-2020. Соперником "желто-синих" будет сборная Северной Ирландии.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Ирландия.
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Украина - Северная Ирландия: где смотреть матч
Стартовый свисток прозвучит в 21.00.
Прямую трансляцию противостояния сборных можно будет посмотреть на телеканале "Украина".
Также трансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Украина - Северная Ирландия: перед матчем
- Матч Украина - Северная Ирландия начнется в 21.00.
- Для сборной Украины это второй товарищеский матч перед Евро-2020. Ранее подопечные Андрея Шевченко едва не проиграли Бахрейну.
- Сборная Северной Ирландии на Евро-2020 не пробилась.
- Раньше команды играли друг против друга пять раз: каждая победила по два раза при одной ничьей. Предыдущая встреча состоялась на Евро-2016, когда украинцы уступили со счетом 0:2.
- Главным арбитром матча назначен польский рефери Шимон Марциняк.
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