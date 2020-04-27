УЕФА выделил УАФ крупную сумму на борьбу с последствиями коронавируса
20:54, 27 апреля 2020Футбол
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УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро.
Президент УАФ Андрей Павелко и президент УЕФА Александер Чеферин / фото: ffu.ua
Украинская ассоциация футбола получит 4,3 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями COVID-19.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Аналогичные суммы получат и остальные национальные ассоциации. В общей сложности в рамках программы HatTrick УЕФА выделил 55 ассоциациям 236,5 миллиона евро.
При этом УЕФА позволил ассоциациям самим определить, на решение каких задач направить данные средства в свете негативного влияния пандемии коронавируса на футбол на всех уровнях.
Напомним, в украинском футболе сезон из-за коронавируса приостановлен с 17 марта.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в УАФ назвали главное условие для возобновления сезона.
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