УЕФА выделил УАФ крупную сумму на борьбу с последствиями коронавируса

УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро.

Украинская ассоциация футбола получит 4,3 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Аналогичные суммы получат и остальные национальные ассоциации. В общей сложности в рамках программы HatTrick УЕФА выделил 55 ассоциациям 236,5 миллиона евро.

При этом УЕФА позволил ассоциациям самим определить, на решение каких задач направить данные средства в свете негативного влияния пандемии коронавируса на футбол на всех уровнях.

Напомним, в украинском футболе сезон из-за коронавируса приостановлен с 17 марта.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в УАФ назвали главное условие для возобновления сезона.