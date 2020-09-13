Европейский футбольный союз изменил подход к ситуации с заражением футболистов.

УЕФА направил в Украинскую ассоциацию футбола новые рекомендации по медицинскому протоколу для проведения матчей в условиях пандемии коронавируса.

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Об этом сообщили телеканалы "Футбол 1/2/3".

Было решено, что клубы должны отходить от практики переноса игр после того, как в команде произошла вспышка коронавируса.

Теперь все футболисты, у которых подтвержден коронавирус, будут отправляться на самоизоляцию, а дата матча меняться не будет.

Перенос поединка допускается в том случае, если у команды нет 14 здоровых игроков, чтобы включить их в заявку на игру.

Этот шаг позволит минимизировать сложности с доигровкой перенесенных матчей, количество которых растет.

Коронавирус и украинский футбол: главное

С начала пандемии коронавируса были перенесены уже 12 матчей Украинской Премьер-лиги и Первой лиги.

Последний перенос касался поединка второго тура УПЛ между донецким "Шахтером" и львовским "Рухом". В составе новичка элитного дивизиона было зафиксировано пять случаев заражения COVID-19.

Президент УАФ Андрей Павелко выздоровел от коронавируса и поблагодарил украинских медиков.

Два случая заражения было в киевском "Динамо" - игроки уже выздоровели и приступили к работе.

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Автор: Данил Слесь