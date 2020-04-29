УЕФА пересмотрит формат завершения сезона в еврокубках: известны подробности

Организация хочет проводить поединки на нейтральной территории.

В УЕФА рассматривают возможность завершения еврокубкового сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы на нейтральном поле.

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Об этом сообщает The Guardian.

Европейский футбольный союз начал рассматривать такой вариант после того, как во Франции было принято решение досрочно завершить сезон и запретить все крупные спортивные мероприятия до сентября.

В еврокубках продолжают борьбу "Пари Сен-Жермен" и "Лион", которые вышли в 1/8 финала ЛЧ, но не смогут играть на домашних стадионах из-за решения правительства.

Таким образом, Лига чемпионов и Лига Европы могут быть доиграны на нейтральной территории без зрителей. Также до и после матчей футболисты будут сдавать тесты на коронавирус.

Ожидается, что УЕФА не будет оглашать окончательный план в отношении еврокубков до конца мая. К этому моменту национальные чемпионаты должны предоставить концепции доигровки сезона. Организация одобрит в том числе и сокращенные варианты с плей-офф.

УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА хочет внести временное изменение в правила футбола после возобновления сезона.