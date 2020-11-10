Руководство украинского футбола стремится избежать остановки сезона.

Украинская ассоциация футбола и руководство Премьер-лиги начали диалог с Кабмином, чтобы избежать паузы в чемпионате из-за возможного введения карантина выходного дня.

Об этом стало известно Meta-ratings.com.ua.

В случае введения нового формата карантина, под запрет попадет проведение массовых мероприятий, а большая часть матчей чемпионата Украины по футболу проходит в субботу и воскресенье.

Карантин выходного дня касается именно этих двух дней, поэтому футбольный сезон может быть остановлен.

УАФ и УПЛ пытаются убедить Кабмин, что футбольный чемпионат должен быть продолжен. В Премьер-лиге и Первой лиге командам осталось провести четыре тура, а во Второй лиге - всего два.

Стоит отметить, что Кабмин рассмотрит введение карантина выходного дня в ближайшее время, чтобы избежать полного локдауна в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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Автор: Данил Слесь