Украинская ассоциация футбола и руководство Премьер-лиги начали диалог с Кабмином, чтобы избежать паузы в чемпионате из-за возможного введения карантина выходного дня.
Об этом стало известно Meta-ratings.com.ua.
В случае введения нового формата карантина, под запрет попадет проведение массовых мероприятий, а большая часть матчей чемпионата Украины по футболу проходит в субботу и воскресенье.
Карантин выходного дня касается именно этих двух дней, поэтому футбольный сезон может быть остановлен.
УАФ и УПЛ пытаются убедить Кабмин, что футбольный чемпионат должен быть продолжен. В Премьер-лиге и Первой лиге командам осталось провести четыре тура, а во Второй лиге - всего два.
Стоит отметить, что Кабмин рассмотрит введение карантина выходного дня в ближайшее время, чтобы избежать полного локдауна в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
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