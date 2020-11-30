"Шахтер" и "Реал" сыграют в пятом туре Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 1 декабря сыграет с мадридским "Реалом". Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" без зрителей.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.

Шахтер - Реал: где смотреть матч онлайн

Прямую трансляцию матча "Шахтер" - "Реал" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало встречи - в 19.55.

Также матч будет доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO по подписке.

Шахтер - Реал: перед матчем

Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.

Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.

После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. у "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.

"Шахтер" перед встречей с "Реалом" у УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".

Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.

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Автор: Олег Давыгора