Результаты будут позже: Шахтер показал, как футболисты проходили проверку на коронавирус (фото)

Процедуру прошли все игроки и тренеры клуба.

12 мая донецкий "Шахтер" собрал на базе "Святошин" в Киеве футболистов и тренеров для тестирования на коронавирус.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Чемпион Украины выполнил рекомендации украинской Премьер-лиги для возобновления полноценных тренировок, которые стали возможными в рамках смягчения карантина.

Команда сдала ПЦР-тесты на COVID-19, а образцы были отправлены в лабораторию. Клуб получит результаты в ближайшие три дня, а затем команда начнет тренироваться в привычном режиме.

Чемпионат Украины по футболу был остановлен из-за пандемии коронавируса в марте. Дата возобновления сезона в УАФ официально пока не утверждалась, однако известно, что игры могут начаться уже в конце мая.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер бронзового призера УПЛ выступил против возобновления сезона в конце мая.