Дарья Савина, избранница защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря, обнародовала в Instagram кадры из своей новой фотосессии.
На снимках журналистка-модель предстала в интересном наряде: она сделала свой лук из джинсов и пиджака, который приоткрыл ее обнаженный бюст. Все фото были сделаны на черно-белую пленку.
Напомним, Савина встречается с чемпионом мира по футболу Бондарем уже полгода. До этого у нее был роман с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой.
Читайте также"Невозможно скрывать это счастье": украинская телеведущая зацеловала защитника Шахтера (фото)
Читайте также:
- "Парни - такие слабаки": американская гольфистка сравнила тест на коронавирус с оральным сексом
- Милевский рассказал о самых длительных отношениях в своей жизни и сексе в самолете
- Футболист Шахтера женился на финалистке конкурса Мисс Украина (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram