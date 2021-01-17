Сексапильная возлюбленная Валерия Бондаря опубликовала пикантные фотографии.

Дарья Савина, избранница защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря, обнародовала в Instagram кадры из своей новой фотосессии.

На снимках журналистка-модель предстала в интересном наряде: она сделала свой лук из джинсов и пиджака, который приоткрыл ее обнаженный бюст. Все фото были сделаны на черно-белую пленку.

Напомним, Савина встречается с чемпионом мира по футболу Бондарем уже полгода. До этого у нее был роман с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой.

Читайте также"Невозможно скрывать это счастье": украинская телеведущая зацеловала защитника Шахтера (фото)

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem